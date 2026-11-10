Цой вышел на связь из больницы после страшного диагноза: что сказал

Анатолий Цой вышел на связь после госпитализации в Китае

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; Instagram*/ anatoliytsoy_official; 5-tv.ru

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У 37-летнего артиста диагностировали перитонит и внутреннюю гематому, к его лечению подключились российские специалисты.

Певец Анатолий Цой записал видеообращение из больницы в Китае после новостей о своей госпитализации. Ролик он выложил в своем блоге.

Певец заявил, что чувствует себя хорошо, и поблагодарил китайских и российских врачей, которые составили план его лечения.

«Не знаю, откуда просочилась информация по всем новостям о том, что мне плохо. Но мне сейчас хорошо. Действительно нахожусь в больнице Китая. <…> Буквально пару дней — и я буду как новенький. Берегите себя, берегите свое здоровье, будьте счастливы!» — высказался Цой.

Первые проблемы со здоровьем у певца начались в конце октября во время гастролей в Турции. Тогда он обратился за помощью в частный госпиталь. После лечения самочувствие улучшилось, и артист продолжил поездку, отправившись в Китай. Однако там ему снова стало плохо.

Обследование выявило у Цоя сильное воспаление брюшной полости, перитонит, а также внутреннюю гематому.

Сам артист не стал подробно рассказывать о диагнозе и медицинских процедурах. Его представитель также сообщил о стабилизации состояния. В разговоре с ТАСС агент Валентин заверил, что самочувствие Цоя хорошее.

«Самочувствие замечательное. Все хорошо», — передал он.

Поклонники поддержали певца в социальных сетях. Пользователи признались, что новости о госпитализации их напугали, и пожелали артисту скорейшего выздоровления.

«Толя, выздоравливай поскорее, брат», «Здоровья тебе крепкого, Толя. Я знаю, ты сильный. Но ты так меня напугал. Ты мне очень дорог», «Скорейшего выздоровления», — написали подписчики.

Другие комментаторы также просили Цоя не заставлять поклонников так переживать.

Чем известен Анатолий Цой

Широкую известность Анатолий Цой получил благодаря участию в группе MBAND, которую Константин Меладзе создал в 2014 году по итогам музыкального шоу.

Известно, что еще во время работы в коллективе певец постепенно строил сольную карьеру. Его приглашали в телевизионные проекты, предлагали стать ведущим различных шоу, и артист охотно пользовался такими возможностями.

Особое место в его карьере заняло музыкальное шоу, в котором участники выступали в масках. Цой попал в первый сезон проекта незадолго до распада MBAND и в итоге одержал победу. В финале его соперницей стала Лариса Долина.

В 2020 году MBAND прекратила совместную деятельность, после чего Цой сосредоточился на сольном творчестве под псевдонимом TSOY.

Также певец работал над пластинкой «Ты влюбляешься в него». Создание альбома заняло около 11 месяцев. По словам исполнителя, при записи использовали живые инструменты, а вместе с ним над проектом работал артист и ведущий Азамат Мусагалиев. Цой отмечал, что хотел создать музыку, которая будет близка слушателям и передаст личные эмоции.

Не меньше внимания поклонников привлекала и личная жизнь певца. Долгое время многие считали его убежденным холостяком. В 2018 году появились слухи о романе Цоя с Анной Седоковой. Поводом стали совместные фотографии артистов и их частые появления на публике. Некоторые даже предполагали, что певец может быть отцом сына Седоковой. Сам Цой неоднократно опровергал эти разговоры.

«Самый нелепый слух обо мне — что у меня с Анной Седоковой есть совместный ребенок», — говорил артист.

Позднее выяснилось, что Цой давно состоит в браке. По данным Super, опубликованным в 2020 году, его супругу зовут Ольга Ким. Пара поженилась еще в 2010 году, задолго до широкой известности певца. Тогда же издание сообщало, что супруги воспитывают троих детей — сына, родившегося в 2012 году, и дочерей-близнецов.

Сам Анатолий предпочитает не рассказывать о семье и редко делится подробностями личной жизни. При этом он не раз подчеркивал, что относится к браку серьезно и не представляет для себя отношений, которые заканчиваются через несколько месяцев.

Несколько месяцев назад стало известно, что Цой и его супруга обвенчались. Кадры с церемонии опубликовали в StarHit. На фотографиях Ольга предстала в белом кружевном платье с легкой накидкой. Сам певец подробностями торжества делиться не стал.

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