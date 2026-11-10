Фото, видео: Reuters/Grigory Sysoyev; 5-tv.ru

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С наставлениями для представителей Украины прибыли советники их стран ЕС, хотя их даже никто не звал.

Переговоры в Абу-Даби продолжатся два дня. На них стороны, как ожидается, обсудят принципы окончания украинского конфликта и архитектуру послевоенной безопасности в Европе.

Тем временем за ходом встречи сейчас пристально следит западная пресса. Financial Times пишет, что европейцы, которым определили место за дверью, все равно намерены повлиять на переговоры одним своим присутствием. Politico отмечает, что брюссельские чиновники будут пытаться вмешиваться в ход обсуждений вне зала заседаний. А The Guardian обращает внимание на стремление Вашингтона добиться окончательного завершения конфликта.

О деталях встречи — корреспондент «Известий» Павел Кузнецов. Он передает из Абу-Даби.

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 10 ноября: текстовая трансляция

Начало нового раунда трехсторонних переговоров, которые были назначены на 11:50 по местному времени, пришлось немного сдвинуть. Из-за европейцев, которые решили проконсультировать украинскую делегацию. С наставлениями для киевских представителей в Абу-Даби прибыли, хотя их никто не звал — советники из Франции, Германии, Великобритании, даже НАТО, ну и посланник Урсулы фон дер Ляйен. Он улыбается по правую руку от главы фракции «Слуга народа».

Впрочем, принять непосредственное участие в важной беседе евробюрократы все равно не смогут.

Европейцы так жаждали оказаться за столом переговоров, так долго спорили между собой, кто из них должен представлять ЕС, что в итоге официального приглашения не получили.

Переговоры и диалог — для нынешнего Евросоюза эти понятия вообще стали будто чуждыми. Пока в Абу-Даби пытаются разговаривать, у границ с Россией НАТО бряцает оружием. По совпадению буквально накануне в Польше начались первые учения так называемых «Многонациональных сил для Украины», это так в ЕС обозвали подразделения той самой «Коалиции желающих». Что они желают — теперь ясно. Миром и не пахнет.

«Задача MNFU проста. Эти силы должны будут способствовать восстановлению и укреплению украинских Вооруженных сил, а также обеспечивать безопасность на суше, в воздухе и на море, помогая Украине», — сказал генерал-лейтенант, командующий Многонациональными силами для Украины Том Бейтман.

А тут еще наглядная истерика, которая охватила Брюссель и ряд европейских столиц после известий о том, что Россия, США и Украина вновь сядут за стол переговоров. Буквально из каждого евроутюга разговоры не о диалоге, а об эскалации.

«Мы продолжаем оказывать давление на Россию посредством санкций и борьбы против теневого флота, в прошлом месяце мы арестовывали суда. Мы, европейцы, вносим свой вклад в подготовку к миру», — сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Опасения европейцев в целом понять можно. Во время анонсов сегодняшней встречи Москва и Вашингтон заявляли: трехсторонние переговоры — это уже не вопрос одного конкретного конфликта. И без диалога с Россией этот вопрос не решить. А без представителей ЕС пока получается.

Еще до начала трехсторонних переговоров Дональд Трамп намекал на планируемое обсуждение некоего большого соглашения, выходящего за пределы Украины. Да и, судя по составу нашей делегации, было понятно: в Абу-Даби затронут вопросы не только украинского кризиса, но и и всеобщей европейской архитектуры безопасности.

Какая конкретика стоит за каким-то большим соглашением Трампа и есть ли оно на самом деле — пока неясно. Но мировые СМИ строят догадки, хотя это больше похоже на гадание на кофейной гуще. Но абсолютно все сходятся во мнении: представители ЕС приехали туда не помогать договоренностям и не заключать никаких сделок.

«Я думаю, что представители Европы на этих переговорах выступают от имени атлантистов, а также Демократической партии США. Сейчас они всеми силами пытаются не допустить даже возможности политического и дипломатического урегулирования конфликта», — сказал политолог из США Гарланд Никсон.

Как и в предыдущий раз, наверняка дискуссии будут прерываться для консультаций со своими столицами. Ну, кроме Киева — у него консультанты в виде евробюрократов за стенкой сидят. Но ориентировочно переговоры в разных форматах могут продлиться несколько часов.

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* — Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.