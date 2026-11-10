«Если Родина прикажет»: Газманов отказался от сальто и раскрыл секрет счастья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Хоть певец больше и не удивляет публику акробатикой, он по-прежнему выходит на сцену без фонограммы.

Народный артист России Олег Газманов больше не делает сальто на концертах. Хотя, как уверяет сам артист, физически ему этот трюк по-прежнему по силам. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

«Давайте так по-честному, сальто я уже не делаю. Хотя могу. Если Родина прикажет, я сделаю, но не во всех песнях мне нужно сальто делать. Я в песне „Офицеры“ шпагат не буду делать, хотя могу», — высказался певец.

Артист считает, что одной акробатикой зрителей уже не удивить. К тому же, если переборщить с трюками, музыкальное выступление рискует превратиться в цирковое представление. Не стремится Газманов впечатлять публику и внешними эффектами вроде взрывов или дождя из конфетти.

Для него гораздо важнее, чтобы люди слушали песни и чувствовали их смысл.

«Мне все-таки хочется, чтобы люди больше слушали мои стихи, мою поэзию в песнях, чем акробатические всякие истории. <…> Для меня главное — создать атмосферу в зале. И это происходит на моих концертах, все чувствуют эту энергию».

Певец уверен, что зрители на его выступлениях становятся участниками концерта, подхватывают песни, ловят настроение артиста и передают энергию друг другу. Именно такой контакт с залом Газманов считает главным.

Также по этой причине певец предпочитает живое исполнение.

«Почему я не люблю фонограмму? Потому что из фанеры слов не выкинешь. Это раз и навсегда в студии записанное произведение», — объяснял Газманов.

Один и тот же трек перед аудиторией из 500 человек и перед ста тысячами зрителей он исполняет по-разному. Все зависит от того, как реагирует зал. Например, во время песни «Офицеры» певец может опустить микрофон, если зрители сами подхватывают припев.

Проблемы с голосом тоже не становятся для Газманова поводом отказаться от выступления. Если перед концертом голос подводит, он все равно выходит на сцену и поет, пусть даже с хрипотцой.

«У нас до сих пор искрит»

После концертов певца ждет семейная жизнь, которой он, судя по собственным словам, очень дорожит. С супругой Мариной Газманов вместе более 30 лет. За это время чувства между ними не угасли, а в отношениях по-прежнему хватает эмоций.

При этом оба научились не доводить разногласия до серьезных ссор. Артист не скрывает, что они с женой люди темпераментные.

«У нас до сих пор искрит. Мы такие заводные. <…> Мы еще о-го-го, да, но мы уже знаем, как не ругаться. Мы уже знаем, как доставить удовольствие друг другу», — рассказал Газманов.

Когда спор начинает разгораться, супруги стараются сначала успокоиться. Они считают до десяти, а затем дают друг другу примерно десять минут, чтобы прийти в себя. После этого возвращаются к разговору уже без лишних эмоций.

Газманов признался, что за долгие годы они с Мариной лучше узнали взгляды, привычки и желания друг друга. Нынешний этап жизни певец даже назвал самым счастливым.

Мечтает стать дедушкой

Есть у 75-летнего артиста и еще одно желание, связанное с семьей. Газманов хочет стать дедушкой. Его младшая дочь Марианна летом 2026 года вышла замуж, и теперь певец с нетерпением ждет нового семейного статуса.

На юбилейном концерте, посвященном 65-летию Государственного Кремлевского дворца, он рассказал, что уже предлагает молодоженам свою помощь. Правда, понимает, что дочь только недавно создала семью, поэтому торопить события не собирается.

Марианне 22 года. О свадьбе дочери рассказывала Марина Газманова, которая делилась кадрами с торжества, но не стала раскрывать личность жениха. Имя Максима удалось узнать благодаря вышивке на свадебном декоре.

Утро молодоженов началось с благословения батюшки Дионисия. Затем они отправились в Грибоедовский ЗАГС Москвы, где официально зарегистрировали брак. Сам праздник прошел под открытым небом на фоне живописной луны.

Но главным событием для родителей стали не декорации и даже не появление невесты, а слова, которыми Марианна и Максим обменялись друг с другом. Клятвы молодожены написали самостоятельно. Когда настал момент произнести их, Марианна так разволновалась, что буквально дрожала. Не смогли сдержать слез и родители, наблюдавшие за дочерью.

Для торжества Марианна подготовила сразу три наряда. На церемонию она выбрала смелое кружевное платье оттенка айвори с глубоким декольте. Жених тоже произвел впечатление на гостей. По словам очевидцев, Максим был «таким счастливым красавцем», что родителям оставалось только радоваться тому, как хорошо молодые подходят друг другу.

Газманов гордится дочерью и говорит, что она уже взрослая и красивая женщина. А пока настоящих внуков в семье нет, певец нашел им забавную замену. Недавно он завел щенка немецкой овчарки и в шутку представил питомца своим внуком.

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