«Ни еды, ни воды»: россиянин сутки бежал через джунгли из плена в Мьянме

Россиянин сутки бежал через джунгли из плена в Мьянме

Фото: www.globallookpress.com/ Petr Svarc

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Мужчину заманили в чужую страну под видом предложения поработать.

Почти сутки без еды и воды, вооруженные столкновения и опасная дорога через джунгли — так закончилась история россиянина, оказавшегося в плену мошенников в Мьянме. Мужчину заманили в другую страну под предлогом осмотра строительного объекта, отобрали документы и заставили работать в мошенническом центре. Возможность выбраться появилась только после недели вооруженных боев между местными группировками.

Сбежавший россиянин рассказал РИА Новости, что ему и другим удерживаемым разрешили покинуть комплекс ночью. Большая группа людей отправилась через джунгли, где им пришлось двигаться без остановок под угрозой обстрелов беспилотников.

Неделя под обстрелами: как россиянин выбрался из скам-центра

По словам мужчины, комплекс, в котором его удерживали, охраняла вооруженная группировка. Однако спустя некоторое время на территорию начали наступать ее противники. Между формированиями развернулись боевые действия, которые продолжались около недели.

Россиянин рассказал, что во время столкновений использовалось различное вооружение. По его словам, стреляли из гранатометов, запускали беспилотники, а снайперы круглосуточно следили за зданиями и открывали огонь при обнаружении движения.

«Стреляли из всего, чего можно, РПГ, дроны, были снайперы, которые стреляли круглые сутки, если видели какое-то заметное движение внутри зданий», — рассказал собеседник агентства.

Внутри комплекса находились не только россияне, но и граждане других государств. Мужчина утверждает, что во время боев несколько иностранцев погибли от взрывов беспилотников и в результате перестрелок.

Примерно через неделю удерживаемым сообщили, что появилась возможность покинуть территорию. Людям предложили ночью выйти из зданий и направиться через джунгли. Россиянин вместе с большой группой воспользовался этим шансом.

Сутки без воды и еды: через что пришлось пройти беглецам

Побег оказался не менее опасным, чем пребывание в самом комплексе. Люди отправились в путь без запасов продовольствия и питьевой воды. Им пришлось преодолевать джунгли в жару, стараясь не останавливаться и избегать обстрелов беспилотников.

«У нас не было ни воды, ни еды, а двигаться без остановки под обстрелами дронов в жару было очень тяжело», — поделился россиянин.

По его словам, дорога заняла около суток. В группе находились и другие иностранцы, в том числе граждане Китая. Некоторые из них погибли во время попытки выбраться из опасной зоны.

В итоге мужчина добрался до города Мьявади, где смог связаться с российским посольством. Позднее стало известно, что его передали российским дипломатам для возвращения на родину.

По информации российского посольства в Мьянме, мужчину освободили еще в августе. О передаче россиянина дипломатам сообщили 10 ноября.

Обманули предложением о работе: как россиянин оказался в Мьянме

Россиянин занимается проектированием зданий и, по его словам, не собирался работать в мошенническом бизнесе. Знакомые, находившиеся в Таиланде, предложили ему осмотреть строительный проект.

Предложение выглядело как возможность заняться привычной профессиональной деятельностью. Однако после переправы через реку россиянин оказался уже на территории Мьянмы. Там у него забрали паспорт, телефон и ноутбук. Вместо осмотра объекта мужчина попал в закрытый комплекс, из которого не мог свободно выйти.

Подобные случаи связаны с деятельностью транснациональных мошеннических сетей, работающих в Юго-Восточной Азии. Вербовщики обещают иностранцам высокооплачиваемую работу, нередко представляя вакансии как предложения от компаний в Таиланде. После приезда людей могут незаконно переправлять в соседние государства и удерживать в специальных центрах.

Романтические знакомства и криптовалюта: как работал мошеннический центр

В комплексе, где удерживали мужчину, действовало множество мошеннических компаний. По его словам, они ориентировались преимущественно на жителей США и использовали разные способы выманивания денег.

Одной из распространенных схем были знакомства в интернете. Мошенники создавали видимость романтических отношений, втирались в доверие к собеседникам, а затем под различными предлогами просили перевести деньги. Также применялись схемы, связанные с криптовалютой.

Самого россиянина заставляли записывать голосовые реплики. Их планировали использовать в видеороликах, которые становились частью мошеннической деятельности. Отказ выполнять требования мог обернуться наказанием. По словам мужчины, за неподчинение его отправляли в местную тюрьму на ночь или на более продолжительный срок.

Свободно общаться с другими иностранцами также запрещалось. Россиянин предположил, что в комплексе могли находиться и другие выходцы из стран СНГ, однако установить контакт с ними было практически невозможно.

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