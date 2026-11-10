Алферова показала зрителям нижнее белье во время выступления на сцене

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Во время спектакля в Подмосковье 75-летняя актриса удивила публику откровенным танцем с коллегой, который младше нее на 27 лет.

Народная артистка России Ирина Алферова показала зрителям нижнее белье во время выступления на театральной сцене. Актриса настолько высоко подняла платье в танце, что публика увидела лишнее.

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Пикантный эпизод произошел во время показа авантюрной комедии «Самая-самая» в подмосковной Лобне. Алферова, вернувшаяся на сцену после долгого перерыва, поначалу держалась сдержанно. Однако ближе к середине спектакля артистка раскрепостилась.

Во время танца 75-летняя звезда высоко приподняла подол платья, обнажив нижнее белье. На этом откровенные движения не закончились. Алферова обняла за шею 48-летнего Илью Соколовского и откинулась ему на руки. Актер подхватил партнершу, поднял ее и закружил.

Зрители запечатлели происходящее на видео и поделились впечатлениями в социальных сетях. Многие признались, что были приятно удивлены смелостью и энергичностью артистки.

«На спектакль нужно идти хотя бы ради страстных танцев Ирины Ивановны!» — написал один из зрителей.

В спектакле Алферова играет Роксану, возлюбленную писателя Матье в исполнении Игоря Бочкина. Герои испытывают финансовые трудности, и молодой продюсер Дэвид, которого играет Соколовский, предлагает им помощь. Однако взамен требует провести час с Роксаной.

В личной жизни актриса уже много лет счастлива с Сергеем Мартыновым, с которым познакомилась на съемках фильма «Звезда шерифа». До этого Алферова состояла в браке с Александром Абдуловым, их отношения завершились разводом в 1993 году.

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