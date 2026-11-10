Смеялась над порчей, пока не погибла дочь: телеведущая шесть лет живет с болью и просит об одном

Фото: Instagram*/ aidatnv

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Девочка погибла в результате несчастного случая.

В 2020 году у телеведущей из Татарстана Эльвиры Фазлиевой произошла трагедия — она потеряла четырехлетнюю дочь Аиду. На малышку упало дерево. Спустя годы женщина уверена: все произошло из-за порчи. Ведь незадолго до смерти в шкафу ее муж нашел мешочек с землей.

«Я никогда в это не верила»: Эльвира Фазлиева о смерти дочери

Эльвира Фазлиева, получившая известность в качестве ведущей программы на федеральном канале, в 2020 году потеряла четырехлетнюю дочь Аиду. Девочка погибла в результате несчастного случая.

Трагедия произошла в Казани. Эльвира буквально на пару часов отлучилась на работу, пока с Аидой был ее папа Александр. Мужчина вместе с дочерью вышел на улицу. Внезапно налетел ураган. В результате на девочку, гулявшую во дворе, упало сломавшееся от шквалистого ветра дерево. Спасти малышку не удалось.

Фазлиева тяжело переживала смерть Аиды. Ее супруг Александр чуть было не отправил ее в психиатрическую больницу. Вскоре они и вовсе развелись.

В интервью каналу «Абушаева» ведущая призналась, что беды в ее семье начались после того, как Александр обнаружил в ее шкафчике мешочек с землей. Мужчина был уверен, что это порча, которая должна привести к чьей-то смерти.

«Это страшная вещь, над которой я просто посмеялась. Я никогда в это не верила. Я смеялась над всякими порчами, я к этому относилась несерьезно, к сожалению», — сказала Эльвира.

Теперь Фазлиева не сомневается: магия существует.

«Мне пришлось в это поверить», — добавила ведущая.

«Делается на смерть»: муж Фазлиевой нашел мешочек с землей в доме

Также Фазлиева рассказала о том, при каких обстоятельствах Александр нашел тот самый мешочек с землей. Незадолго до смерти девочки папа Аиды попросил Эльвиру вместе с дочкой ненадолго перебраться в квартиру в городе.

Уезжая, ведущая забыла взять с собой средства для лица. Позже ведущая попросила супруга найти их и привезти ей.

«Он мне сказал, что перерыл все шкафы, но ничего не нашел. На следующий день он присылает мне сообщение, в котором было фото с мешочком земли, и написано, что нашел мои средства для лица в шкафу с мешочком земли», — сказала ведущая.

Александр добавил, что такая порча делается на смерть. Скорее всего, мужчина посмотрел это в интернете.

«Я тогда посмеялась, мол, что за глупости», — поделилась воспоминаниями ведущая.

К зловещей находке Эльвира отнеслась легкомысленно, сказав, что родные могут просто выбросить этот мешочек — ей все равно. Фазлиева призналась: никаких предчувствий у нее не было.

Уже после трагедии ведущая начала вспоминать, что в тот период были и другие странности. Например, ей снилась окровавленная луна и как огромный змей нападает на Аиду. Считается что это сулит несчастье. Но тогда Эльвира даже и подумать не могла что скоро в ее семье случится горе.

«Я была больна»: Фазлиева о своем состоянии после смерти дочери

Смерть Аиды Александр и Эльвира переживали вместе. Ведущая призналась, что в тот период времени был неправильным.

«Мне хотелось залечить рану, мне хотелось быстрее снова родить, мне казалось, что вернется Аида. Тогда мне даже хотелось усыновить ребенка, но Александр отказался», -сказала ведущая.

Возможно, из-за сильного потрясения зачать ребенка самостоятельно супруги не смогли. Тогда они решили сделать ЭКО, но плод не прижился. По словам Эльвиры, эмбрион был здоров. Причину, почему в итоге он погиб, врачи не назвали. На это могла повлиять совокупность факторов.

«Я была больна, грубо говоря. У меня была неизлечимая душевная травма, я была в ужасном состоянии, употребляля антидепрессанты, не могла работать. Хотя все близкие уговаривали меня выйти на работу. Я все же вышла, но чувствовала, что у меня ничего не получается», — сказала Фазлиева, вспоминая то время.

После гибели эмбриона Александр и Эльвира приняли решение расстаться. При этом ведущая хочет родить ребенка от бывшего супруга. В клинике остался второй неиспользованный эмбрион. Но Александр не разрешает его использовать. Фазлиева надеется, что со временем мужчина смягчиться и все же даст добро.

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