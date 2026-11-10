Хотела тряхнуть стариной, но все заболело: Галич снова взялась за шест

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Возвращение к любимому увлечению оказалось не таким легким, как рассчитывала телезвезда.

Телеведущая и актриса Ида Галич возобновила занятия на пилоне, которые пришлось оставить на время беременности и рождения второго ребенка. В личном блоге 36-летняя звезда опубликовала видео с тренировки и призналась, что за два года перерыва успела отвыкнуть от привычных нагрузок. Впрочем, артистка не потеряла чувства юмора и с иронией отнеслась к первым трудностям.

Почему Ида Галич оставила занятия на пилоне

Увлекаться танцами на пилоне Галич начала в 2022 году. Постепенно pole dance стал одним из ее любимых занятий. Телеведущая регулярно делилась с подписчиками кадрами тренировок, показывала освоенные элементы и рассказывала о своих успехах. Видео с эффектными трюками собирали внимание поклонников, которые следили за спортивными достижениями артистки.

Однако со временем привычный график пришлось изменить. Во время беременности Галич сделала перерыв в тренировках, а после рождения дочери сосредоточилась на заботе о малышке и возвращении к рабочим обязанностям. Теперь телеведущая снова пришла в зал.

«Я вернулась, девочки! Спустя два года пропусков. Болит примерно все. Доехать до стартового преподавателя нет времени, но мы нашли мне новую девочку. Тоже классную. Ищем теперь запасные мышцы!» — написала Галич.

На опубликованных кадрах артистка в черной одежде и танцевальной обуви выполняет элементы вокруг шеста, кружится и демонстрирует пластичность. Правда, один из трюков с первого раза ей не покорился.

«Я вернулась на пилон спустя два года. Поддержите меня в комментариях, как мои дальние родственники», — обратилась она к аудитории.

Как Ида Галич восстанавливалась после вторых родов

Дочь Лия родилась у телеведущей в июле 2025 года. Еще через две недели после появления малышки Галич показала подписчикам, как изменилось ее тело, и открыто рассказала о весе.

На тот момент артистка весила 63 килограмма, тогда как перед родами ее вес составлял 73 килограмма. По словам Галич, ей оставалось сбросить еще шесть-восемь килограммов. При этом телеведущая готовилась к важному проекту, поэтому хотела привести себя в форму к определенной дате.

Артистка рассказывала, что во время беременности продолжала тренироваться и следила за питанием. После рождения дочери она также решила ограничить мучное, сладости и фастфуд. При этом Галич отмечала, что на этот раз результатом была довольна больше, чем после первых родов.

Появление Лии на свет тоже не обошлось без неожиданных обстоятельств. Изначально роды планировались в виде кесарева сечения. Такое решение приняли с учетом перенесенной ранее операции по удалению крупной миомы и состояния рубца. Однако девочка захотела родиться раньше запланированного срока, из-за чего первоначальный сценарий пришлось изменить.

Несмотря на непростой период, Галич довольно быстро вернулась к профессиональным обязанностям. Еще во время беременности ее утвердили на роль в сериале «Чудо». На тот момент телеведущая находилась на шестом месяце и не собиралась отказываться от возможности попробовать себя в новом амплуа.

Позже в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере картины актриса рассказала, насколько непросто ей давалось совмещение съемок и материнства. По словам Галич, в тот период она спала максимум по три часа в сутки, стараясь уделять достаточно внимания новорожденной дочери.

«Я делала все, чтобы ребенку было комфортно. В сутки спала максимум часа три. Любая мама поймет, что это всегда очень сложно», — поделилась телеведущая.

Свадьба с Олегом Ледвичем и новая глава в жизни

Изменения коснулись не только карьеры и привычного распорядка дня Галич, но и ее личной жизни. От первого брака с блогером Аланом Басиевым у телеведущей есть сын Леон. После расставания с бывшим супругом артистка не спешила подробно рассказывать о новых отношениях.

В 2025 году Галич впервые показала публике бизнесмена Олега Ледвича. В январе того же года пара сообщила, что ждет общего ребенка. Летом у них родилась дочь Лия.

Отношения с Ледвичем постепенно перешли на новый этап. Летом 2026 года влюбленные официально стали мужем и женой. О переменах в семейной жизни Галич рассказывала в социальных сетях, не скрывая теплого отношения к супругу. Торжество прошло на берегу живописного Мидаграбинского озера в Северной Осетии.

Осенью пара устроила еще одно важное семейное событие — крестила младшую дочь в Сретенском монастыре. По словам телеведущей, Лия во время церемонии не капризничала.

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