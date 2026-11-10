Жизнь, отложенная на потом: как развивается рынок крионики в России

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Женщины замораживают яйцеклетки, можно крионировать близких и завещать сделать с собой то же самое. Но всегда ли ожидание светлого будущего — лучший выход?

В Британии провели уникальную операцию. 19-летнему пациенту требовался курс химиотерапии. И он мог навсегда лишиться возможности стать отцом. Но благодаря заморозке все органы и функции сохранили.

И ученые надеются в недалеком будущем работать не только с частями тела, но и всем организмом. Насколько далеко уже зашла наука? И с какими в том числе юридическими трудностями уже сталкиваются? Выяснял корреспондент «Известий» Захар Акопов.

В вечной мерзлоте спит жизнь, отложенная на потом. Эмбрионы, яйцеклетки, биоматериалы — все поставлено на паузу в надежде на так называемое лучшее будущее.

— До тех пор, пока мы будем продолжать доливать жидкий азот, клетки будут храниться.

Но будущее может оказаться под серьезной угрозой. Случай во Франции тому подтверждение. Хакеры взломали хранилища донорской службы. Вместо охлаждения кровь и плазма начала нагреваться.

«То, что это объекты для атак, это факт. Это мы уже наблюдаем на протяжении нескольких лет. Взламывают примитивные контроллеры. Это может быть заказ, это может быть попытка какой-то хакерской группы привлечь к себе внимание. Но, опять же, защищаться очень тяжело», — сказал эксперт по информационным технологиям и кибербезопасности Павел Мясоедов.

А вот другая сторона — не технологическая, а юридическая. К чему может привести слово «потом», хорошо известно Евгении Смолиной. Почти шесть лет женщина не может поделить с бывшим мужем эмбрионы. Мужчина требует уничтожить еще не родившихся детей.

«Уничтожать ребенка, для меня это как-то неприемлемо. Мы не требуем никаких обязательств, мы просто просим перевести его в категорию донора, чтобы снять с него все обязательства», — сказала Евгения Смолина.

Если права человека начинаются с момента рождения, у эмбриона их просто нет. Биоматериалы приравнены к имуществу, распоряжаться которым можно только с согласия двух лиц.

«Суды не могут дать команду ни на уничтожение, ни на использование, ни разрешение на использование этого эмбриона, соответственно, этот вопрос остается неразрешенным до тех пор, пока не будет какого-то законодательного регулирования», — сказала юрист Майя Шевцова.

Пока законы молчат, криобанки продолжают стремительно заполняться. В попытках перехитрить биологические часы синдром отложенного материнства молодеет.

«Женщина теперь понимает, что если она до 35 лет не готова стать мамой или у нее нет для этого условий, тогда они уже обращаются для того, чтобы криоконсервировать клетки. И второй момент, почему чаще стало. Оказывается, женщина в более молодом возрасте уже имеет тенденцию к снижению овариального резерва», — сказала врач-репродуктолог Светлана Павлухина.

Крионировать можно не только еще не рожденных, но и уже умерших людей. Рынок замороженных услуг развивается стремительно. Купить билет в будущее сегодня предлагают каждому, у кого есть лишние миллионы.

«Вот так выглядит единственный в России криодепозитарий. По сути, это гигантский холодильник, где хранятся тела людей и животных. В каждой колбе находятся 15 криопациентов, которые погружаются в жидкий азот при температуре минус 196 градусов», — сказал.

Владимир уже забронировал место для себя. А в 2013-м мужчина крионировал маму. Радикальное решение шокировало близких.

«От нас отвернулись почти все родственники со стороны мамы. Смотря назад, я понял, что это было правильное решение. Технологии растут, мама спит в криосне. И у нее появляется надежда», — сказал сотрудник крионической компании Владимир Маямсин.

«Вечно молодой», «Идиократия» — в Голливуде давно отрепетировали сценарий возвращения к жизни в другом мире. Ярче всех получилось у культовой «Футурамы».

Но если в мультфильме это весело, в жизни попыткой обмануть время можно обернуться трагедией.

«Начну, когда все будет спокойно в мире. Но, как говорится, лучше не настанет, потому что ты сам создаешь эту картину мира», — сказала кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и педагогической психологии МПСУ Елена Кузнецова.

Сегодня Россия занимает второе место в мире по криосохранению тел для возможного восстановления жизни в будущем. Но реальность напоминает: отложить жизнь на «потом» нельзя. Ведь это самое «потом» может так и не наступить.

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