Два года прикована к кровати: бывший муж держал женщину в плену

в США бывший муж держал женщину прикованной к кровати два года

Фото: www.globallookpress.com/Dan Duchars

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Соседи ничего не подозревали.

Женщина два года находилась в плену у бывшего мужа. Ее обнаружили прикованной цепью к кровати. Об этом сообщает People со ссылкой на полицию и судебные документы.

Инцидент произошел в штате Северная Дакота. Рабочий пришел в многоквартирный дом для планового технического обслуживания. В какой-то момент он услышал женские крики о помощи. Мужчина вошел в квартиру и увидел прикованную к кровати женщину.

На ее правой лодыжке находился навесной замок. К нему крепилась цепь, другой конец которой был закреплен на кровати. Напротив женщины установили камеру видеонаблюдения. Окна в спальне были заклеены фольгой.

Рабочий сообщил о случившемся в полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов освободили пленницу. Позже ее доставили в больницу.

Бывший муж привез женщину из Мексики

Во время допроса спасенная рассказала, что в 2024 году бывший супруг привез ее из Мексики в США. Мужчина поселил ее в квартире, после чего стал ограничивать свободу.

Сначала он иногда разрешал ей выходить из спальни. Однако со временем перестал выпускать ее из комнаты. Женщина утверждает, что два года не могла покинуть квартиру и выйти на улицу.

По ее словам, бывший муж приносил еду только дважды в день. Пользоваться обычным туалетом ей не разрешали. Вместо этого в спальне стояло ведро.

Женщина также рассказала следователям, что подвергалась побоям и сексуальному насилию. Она обвинила в издевательствах бывшего супруга и еще одну женщину, которая участвовала в ее удержании.

При осмотре полицейские обнаружили синяки на лице и теле пострадавшей.

Подозреваемая запирала пленницу, чтобы та не сбежала

После освобождения женщины полиция задержала двух человек. Ими оказались 40-летний Артуро Кальсада-Бесерриль, бывший супруг пострадавшей, и 41-летняя Эрендира Амолес.

Амолес приехала к дому с восьмилетним ребенком уже после того, как пострадавшую увезли в больницу.

На допросе женщина призналась, что в день обнаружения пленницы сама заперла ее в квартире. Она объяснила, что собиралась забрать ребенка из школы и опасалась, что в ее отсутствие удерживаемая женщина попытается сбежать.

При этом подозреваемые представили следователям другую версию произошедшего. Они заявили, что пленница якобы сама нападала на них. Один из таких эпизодов, с их слов, произошел с использованием ножа.

Следователи продолжили выяснять обстоятельства многолетнего удержания женщины.

Подозреваемым предъявили обвинения в похищении

Кальсада-Бесеррилю предъявили обвинение в домашнем насилии, повлекшем телесные повреждения. Амолес обвинили в нападении. Оба фигуранта не признали вину по этим эпизодам.

Подозреваемые впервые предстали перед судом 6 ноября. Каждому назначили залог в размере 500 тысяч долларов.

Соседи два года не подозревали о происходящем

После обнаружения пленницы журналисты пообщались с жильцами многоквартирного дома. Соседи рассказали, что не знали о преступлении.

Одна из жительниц сообщила, что сотрудники охраны регулярно обходили здание и проверяли коридоры. Однако никто не предполагал, что в одной из квартир могут удерживать человека против его воли.

Прокуратура также представила возможный мотив преступления. По версии обвинения, подозреваемые могли удерживать женщину ради получения иммиграционного статуса.

В суде было заявлено, что пострадавшая является гражданкой США. Эти обстоятельства еще предстоит установить в ходе разбирательства.

Похожие преступления

Похожие случаи происходили и в других штатах США. В августе 2023 года в Луисвилле, штат Кентукки, полиция освободила женщину, которую удерживали в доме и приковали цепью к полу. Полицейские приехали после звонков соседей, которые услышали крики о помощи.

Когда сотрудники попытались попасть внутрь через дверь, оказалось, что вход и окна первого этажа были забаррикадированы. Тогда они поднялись на второй этаж по лестнице и через окно проникли в комнату. Там находилась женщина с цепью на шее, закрепленной на полу. Правоохранители перерезали цепь и вывели ее из дома. Вскоре по делу задержали мужчину, которому предъявили обвинения, в том числе в похищении.

Еще более продолжительный период удержания расследовали в Хьюстоне в 2026 году. Мужчина около пяти лет держал свою супругу с инвалидностью запертой в спальне их дома. Женщина смогла воспользоваться оставленным мужем телефоном и позвонить в службу 911. Однако разговор прервался после того, как мужчина обнаружил попытку вызвать помощь. Впоследствии подозреваемого задержали.

А в сентябре 2026 года в штате Юта полиция расследовала еще один случай. Женщина заявила, что двое мужчин удерживали ее, привязав к кровати пластиковыми стяжками, в течение двух дней. По данным правоохранителей, во время удержания ее также ранили ножом. Двое подозреваемых были арестованы по обвинениям, связанным с похищением и нападением.

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