Место то же, а мир изменился: что происходит в Абу-Даби накануне переговоров

Фото: 5-tv.ru

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Делегации России, Украины и США соберутся впервые после обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Европейских чиновников, которые прибудут в Абу-Даби, в зал, где проходят переговоры, не пустят. Об этом пишет Politico. Возникает вопрос: зачем они вообще собрались в крупнейшем арабском эмирате? Формально главная задача — наблюдение за ходом дискуссий. О прогрессе им будет докладывать украинская делегация. А уже затем информация направится в столицы Евросоюза.

К слову, единства внутри ЕС в канун переговоров нет. Джорджа Мелони в письме главе Евросовета пожаловалась на взаимоисключающие интересы союзников. А канцлер Германии Мерц вообще пригрозил заблокировать семилетний бюджет ЕС, если страны не утвердят долгосрочное финансирование Киева.

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби 10 ноября: текстовая трансляция

Что сейчас происходит в Абу-Даби? И что известно о подготовке переговоров — передает корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Семь часов полета из Москвы. И вот российская делегация спустя девять месяцев снова в Абу-Даби ради нового раунда трехсторонних переговоров по Украине. То есть получается, что последний раз Москва, Вашингтон и Киев в таком составе лично взаимодействовали еще до начала ближневосточного конфликта США и Ирана. За это время поменялось многое.

Одна из главных тем нынешних переговоров — это гарантии безопасности, но теперь не только лишь одной Украины, на чем постоянно настаивали в Киеве и Брюсселе. Гарантии безопасности нужны и России.

Как раз с этим теперь согласны в Вашингтоне. Более того, в Белом доме признают: трехсторонние переговоры — это уже не вопрос одного конкретного конфликта. Речь об архитектуре безопасности всей Европы. И без диалога с Россией этот вопрос не решить.

«И, разумеется, это должно быть что-то, на что согласится и Россия, иначе ничего не получится. Поэтому именно эти вопросы и обсуждаются. Кому-то может показаться, что мы движемся в обратном направлении, но на самом деле гарантии безопасности будут иметь ключевое значение для того, чтобы Украина могла на что-то согласиться. Однако это должно быть приемлемо и для России», — сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Состав нашей переговорной группы стал шире. Впервые в списках значится замминистра иностранных дел Сергей Рябков, который курирует в МИДе американское направление и вопросы контроля над вооружениями. Традиционно делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Также в Абу-Даби прилетели еще один замглавы российского МИД Михаил Галузин, а также начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский.

Объединенные Арабские Эмираты уже третий раз за этот год предоставляют площадку для диалога между Россией, США и Украиной. Встречи проходят в разных форматах: от общих до консультаций в узких группах. И все за закрытыми дверями.

Ну, еще, наверное, чтобы европейцы не подслушивали и не срывали диалог. Они ведь очень хотят. Официально за стол переговоров их пока не звали, но, несмотря на это, они все же обещают в Абу-Даби быть. Погреться на солнышке, видимо. Тут хоть и зима, но на термометре все плюс 30.

«Я не думаю, что у европейцев есть сколько-нибудь значимый голос в этом вопросе. По сути, под давлением США их подтолкнули к участию в этом конфликте. Одной из главных причин его начала было стремление Украины вступить в НАТО», — сказал бывший агент ЦРУ Майк Харрис.

Американцев на переговорах возглавят спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, который, кстати, сообщил, что США до начала трехсторонней встречи в Абу-Даби пообщаются с представителями НАТО и ЕС. И вот там, несмотря на сдержанный настрой американской стороны, еще до начала встречи делают все, чтобы сорвать даже те усилия, которые предпринимаются сейчас.

«Любое предметное обсуждение архитектуры европейской безопасности возможно только после достижения режима прекращения огня на Украине. При этом такое обсуждение должно проходить в надлежащем формате, в частности, с участием союзников по НАТО и государств — членов ЕС», — сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов, в свою очередь, обещали сделать так, чтобы переговоры проходили комфортно и безопасно. Впрочем, какого-то явного усиления на улицах не наблюдается.

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