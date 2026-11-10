Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Fotostand / Gelhot

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Врачи предупредили пенсионерку, что предстоящее Рождество может стать для нее последним.

Пожилая женщина с четвертой стадией рака провела двое суток на пластиковых стульях в кладовке больницы из-за нехватки коек. Об этом сообщает Daily Mail.

Вместо больничной палаты — подсобное помещение

В Великобритании 81-летняя Пэм Смит, страдающая неизлечимым онкологическим заболеванием, провела 48 часов в больничной кладовке. В медицинском учреждении не оказалось свободных коек, поэтому пенсионерке пришлось спать на трех пластиковых стульях.

Бывшая учительница начальных классов узнала о своем диагнозе в августе 2026 года. Врачи обнаружили у нее рак кишечника четвертой стадии. К моменту обращения за медицинской помощью болезнь распространилась на желудок и печень.

В сентябре во время курса химиотерапии у женщины поднялась высокая температура. Медики посоветовали ей срочно обратиться в больницу Royal Gwent Hospital.

Однако по прибытии пенсионерке не смогли предоставить койку. Сначала ее разместили на обычном стуле в общем помещении, где находились другие пациенты.

Родственники забеспокоились, поскольку химиотерапия ослабила иммунную систему женщины. Они опасались, что нахождение среди большого количества людей может привести к заражению инфекцией.

После обращения семьи сотрудники больницы перевели пациентку в подсобное помещение. Но кровати там тоже не оказалось.

Двое суток на пластиковых стульях

По словам Смит, в кладовке ей пришлось провести два дня. Чтобы хоть немного поспать, женщина сдвигала три пластиковых стула и пыталась устроиться на них лежа. Пенсионерка, у которой семеро внуков, призналась журналистам, что чувствовала себя брошенной медицинской системой.

«В тот момент рядом просто никого не было, кто мог бы мне помочь», — рассказала она.

Ее дочь Ребекка назвала произошедшее тяжелым испытанием для всей семьи.

«Никто в таком возрасте и в таком тяжелом состоянии не должен часами лежать на стуле, особенно во время лечения рака и химиотерапии», — заявила женщина.

Она подчеркнула, что состояние онкологических пациентов может быстро ухудшиться. В некоторых случаях осложнения представляют непосредственную угрозу жизни.

Сейчас Пэм Смит получает паллиативную помощь. Врачи предупредили ее, что предстоящее Рождество может стать для нее последним.

Больница извинилась перед семьей пенсионерки

После того как история получила огласку, представители университетского совета здравоохранения, отвечающего за работу больницы, принесли извинения пациентке и ее родственникам.

В организации объяснили произошедшее высокой нагрузкой на медицинские учреждения и большим количеством пациентов. При этом руководство признало, что такие условия содержания больных недопустимы.

«Ни один пациент, которому необходима больничная койка, не должен находиться в столь некомфортных условиях», — подчеркнули представители медицинской организации.

Сотрудники совета здравоохранения связались с семьей Смит. Они также сообщили о мерах по улучшению условий для пациентов, вынужденных ожидать госпитализации.

В частности, больница намерена увеличить количество кресел с откидными спинками и обеспечить нуждающихся дополнительными подушками и другими предметами для отдыха.

Тысячи пациентов вынуждены лечиться в коридорах

История Пэм Смит произошла на фоне проблем с переполненностью государственных больниц Великобритании.

По данным Национальной системы хдравоохранения, в сентябре 2026 года медицинскую помощь в коридорах и других неприспособленных помещениях ежедневно получали в среднем 3310 пациентов. Из них 2549 находились в отделениях неотложной помощи, еще 761 — в других зонах больниц.

В августе показатель составлял 2865 человек в день. Таким образом, за месяц количество пациентов, вынужденных находиться вне обычных палат, увеличилось.

Одновременно выросло число людей, ожидающих госпитализации более 12 часов после принятия соответствующего решения врачами. В сентябре таких пациентов насчитывалось 50 582 человека против 44 951 в августе.

Еще в январе расследование британского органа по безопасности медицинских услуг показало, что некоторые больницы начали оборудовать коридоры электрическими розетками и кнопками вызова персонала.

Руководители медицинских учреждений объясняли это необходимостью продолжать лечение пациентов даже при отсутствии свободных палат.

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