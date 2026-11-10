Страсти вместо покоя: годом какого животного по восточному календарю будет 2027-й

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Такое сочетание стихии и символа повторяется раз в 60 лет.

По восточному календарю 2027 год пройдет под знаком Козы или Овцы. Это восьмой знак 12-летнего цикла китайского зодиака. Оба названия используются и считаются равноправными. Что значит этот символ? Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Козе приписывают такие качества, как мягкость, доброта, стремление к красоте и гармонии. Символ года связывают с миролюбием и желанием избегать открытых конфликтов.

Однако 2027-й будет не просто годом Козы. Его символом станет Красная Огненная Коза. Стихия Огня в восточной традиции связана с энергией, активностью и эмоциональностью. Поэтому сочетание спокойного образа Козы с динамичной стихией Огня создает особый символический образ года.

Астрологи связывают этот период с творческими начинаниями, переменами и поиском гармонии. При этом важные решения советуют принимать обдуманно, не поддаваясь сиюминутным эмоциям.

Когда начинается год Козы в 2027 году

Восточный календарь отличается от привычного нам. Поэтому 2027 год Козы начнется не 1 января. Китайский Новый год в 2027 году наступит 6 февраля. Именно с этой даты начинается период Красной Огненной Козы. Завершится он 25 января 2028 года.

Это особенно важно учитывать при определении знака человека, родившегося в начале года. Например, ребенок, который появится на свет в январе 2027 года, по восточному календарю еще будет относиться к предыдущему знаку — Красной Огненной Лошади. К Козе будут относиться те, кто родится после наступления восточного Нового года — с 6 февраля.

Что означает год Красной Огненной Козы

Коза в восточном календаре считается символом мягкости, спокойствия и стремления к гармонии. С ней связывают доброжелательность, чувствительность и любовь к красоте.

Огонь, напротив, символически добавляет этому образу энергию и эмоциональность. Поэтому 2027 год в астрологических трактовках рассматривается как период, когда стремление к спокойствию может сочетаться с желанием действовать и менять привычный порядок вещей.

Символически это может выражаться в интересе к творчеству, новым проектам и поиску собственного пути. При этом сторонники восточной астрологии советуют не принимать важные решения исключительно под влиянием эмоций.

Коза или Овца: как правильно называть символ 2027 года

У восьмого знака восточного календаря есть два распространенных названия — Коза и Овца. Разница связана прежде всего с особенностями перевода и трактовки китайского названия знака.

Поэтому можно встретить оба варианта: год Козы и год Овцы. При этом цвет и стихия остаются неизменными: 2027-й — Красная Огненная Коза (Овца).

Что важно знать о 2027 годе

Главное, что стоит запомнить:

2027 год — год Козы (Овцы);

символ года — Красная Огненная Коза;

восточный Новый год наступит 6 февраля 2027 года;

год Козы завершится 25 января 2028 года;

Коза занимает восьмое место в 12-летнем цикле восточного календаря;

люди, родившиеся до 6 февраля 2027 года, относятся еще к предыдущему восточному году.

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