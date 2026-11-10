Используете нейросети на работе? Одна ошибка может стоить вам должности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Искусственный интеллект все активнее применяется для решения профессиональных задач. Но не все компании готовы отказываться от устоявшегося порядка.

В некоторых компаниях человека могут уволить за использование искусственного интеллекта (ИИ). Об этом «Известиям» рассказал юрист Александр Южалин.

По словам эксперта, все чаще работодатели разрешают своим сотрудникам использовать нейросети в работе. Это помогает не только ускорить процесс, но и улучшить качество труда. Тем не менее, несмотря на очевидные плюсы, не все компании готовы внедрять подобную практику.

Южалин сказал, что Трудовой кодекс РФ не предусматривает отдельного основания для увольнения за использование ИИ для решения рабочих задач. Законодательство также не содержит общего запрета на применение нейросетей в профессии.

Однако работодатель вправе самостоятельно установить ограничения. Если в компании действует такой запрет, а сотрудник из раза в раз его нарушает, то его могут ждать неприятные последствия. Нарушение общеустановленных в организации правил, в том числе использование И, можно расценить как дисциплинарный проступок. Сначала сотруднику делают замечание, затем выносится выговор. Если же работник повторно нарушает запрет, руководитель вправе его уволить.

Искусственный интеллект все активнее применяется не только для решения профессиональных задач, но и для организации личной жизни. При этом психологи рекомендуют россиянам не доверять решение важных вопросов ИИ. Порой они не просто оказываются бесполезны в разрешении семейных споров, но и способны серьезно обострить отношения с близкими. Проблема в том, что искусственный интеллект не способен уловить все тонкости человеческих взаимоотношений.

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