Планета исчезла прямо во время наблюдения: ученые в тупике из-за небесного тела

Фото: 5-tv.ru

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Семь лет исследования обернулись неожиданной загадкой.

Планета TOI-2535 b, находящаяся от Земли на расстоянии около тысячи световых лет, внезапно исчезла из зоны видимости из-за гравитационного влияния соседнего небесного тела. К такому выводу пришли ученые под руководством исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает журнал Astrophysical Journal Letters.

Объект относится к классу горячих юпитеров и совершает полный оборот вокруг светила всего за 8,25 дня. Это в десять раз быстрее движения Меркурия.

Астрономы наблюдали за прохождением гиганта по диску звезды на протяжении семи лет. Снимки космического телескопа TESS за период с апреля 2019 года по март 2026 года показали, что транзиты сбивались с графика на срок до шести часов, постепенно становились менее выраженными, а затем полностью прекратились.

Расчеты показали, что планета не исчезла физически. Ее увлекла гравитация скрытого массивного компаньона, чья орбита наклонена. Совместное притяжение заставляет траектории тел раскачиваться, меняя угол обзора с Земли.

«Мы привыкли воспринимать Вселенную как часовой механизм, где все работает строго по расписанию, но это не так. При наличии нескольких планет в системе они способны влиять на орбиты друг друга. Нам известно лишь несколько подобных примеров», — заявил автор научной статьи Сэмюэл Йи.

Он подчеркнул, что этот случай оказался самым экстремальным, так как смещение орбиты произошло прямо во время наблюдений. Размеры космического тела астрофизики подтвердили данными 3,5-метрового телескопа WIYN в обсерватории Китт-Пик в штате Аризона.

Обычно горячие юпитеры не имеют столь близких тяжелых соседей. Наблюдаемый наклон опровергает теорию мирного перемещения внутри плоского протопланетного диска без гравитационных возмущений.

«Если бы лунная орбита идеально совпадала с земной вокруг Солнца, затмения происходили бы ежемесячно. Но из-за наклона они случаются реже. Сам наклон земного спутника остался после бурного формирования из-за древнего столкновения», — отметил соавтор работы Эрик Петигура.

По оценкам специалистов, исчезнувший газовый гигант снова пройдет перед своей звездой лишь через 30–50 лет, тогда как второй невидимый объект может появиться раньше.

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