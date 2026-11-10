Боль в горле и общая слабость: что известно о новом штамме коронавируса PJ.2.1

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Впервые его обнаружили в начале мая 2026 года.

Основной симптом заболевания новым штаммом ковида PJ.2.1 — сильная боль в горле. Об этом ТАСС рассказал заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Боль в горле стала доминирующей», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о главном симптоме при заражении новым штаммом COVID-19.

Прежде в Роспотребнадзоре рассказали, что в России нет зафиксированных случаев инфицирования PJ.2.1. Эпидемиологи продолжают следить за обстановкой.

«Специалисты Роспотребнадзора постоянно проводят оперативный мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На данный момент случаи заражения вариантом SARS-CoV-2 PJ.2.1 в Российской Федерации не зарегистрированы», — сообщали в ведомстве.

Где выявили случаи инфицирования PJ.2.1?

Впервые PJ.2.1, принадлежащий к эволюционной линии «Омикрон», обнаружили в начале мая 2026 года в Канаде. После чего новый вид COVID был зарегистрирован в других странах: США, Испании, Австралии и Сингапуре.

По словам экспертов, ключевая особенность PJ.2.1 состоит в усиленной способности S-белка вируса связываться с рецептором ACE2, расположенным на поверхности клеток человека. Теоретически это может содействовать более активной передаче инфекции.

На данный момент признаков более тяжелого течения заболевания зафиксировано не было. Сведений о росте частоты пневмоний, острого респираторного дистресс-синдрома и дыхательной недостаточности пока мало.

Помимо этого, как отмечали специалисты, нет всплеска увеличения риска госпитализации в связи с появление нового типа COVID-19. Инфицированных PJ.2.1 не переводят в отдельные реанимации. Летальных исходов тоже нет.

Какие симптомы у нового типа COVID-19 PJ.2.1?

Симптоматика заражения PJ.2.1 во многом схожа с обычной простудой или сезонными респираторными инфекциями: боль в горле, общая слабость и так далее. Отличить его от гриппа или ОРВИ без специального теста невозможно. Основная группа риска — пожилые люди в возрасте 60 лет и старше.

В конце октября эпидемиологи не исключали того, что в ближайшее время PJ.2.1 может попасть и в Россию либо он уже циркулирует по стране, оставаясь нераспознанным. Тем не менее это не гарантирует его дальнейшего массового распространения.

Вариант нового COVID-19 спровоцирует пандемию?

На данный момент, эксперты сходятся во мнении, что PJ.2.1 не способен спровоцировать новую пандемию. В настоящее время существует десятки видов COVID-19. PJ.2.1, который также называют «ультрамутантом», относится к группе SARS-CoV-2.

Ранее Геннадий Онищенко, комментируя риск угрозы распространения «Стратуса» — другого типа COVID-19, призвал ориентироваться на объективные данные. Он отмечал, что, несмотря на наличие новых штаммов вируса, основания для тревоги нет — вероятность пандемии крайне мала.

Также Геннадий Онищенко напоминал о важности вакцинации против гриппа. Во многом это может облегчить течение болезни.

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