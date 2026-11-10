Галина Стаханова не сдержала слез, говоря о российских спортсменах

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Актриса призналась, что тяжело переживала выступления соотечественников без национальной символики, а теперь радуется их победам.

Советская и российская актриса Галина Стаханова не смогла сдержать эмоций, говоря о выступлениях отечественных спортсменов на международных соревнованиях. В интервью журналисту Антону Красовскому 86-летняя артистка призналась, что ее до глубины души трогают победы россиян.

По словам Стахановой, особенно болезненно она воспринимала ситуации, когда спортсмены завоевывали золотые медали, но не могли выступать под российским флагом и слышать национальный гимн.

«Нас лишили на олимпиадах везде нашего флага и нашего гимна. Как же это было обидно слушать. Это невозможно. Стоят наши люди, завоевавшие золотые медали, первые места. И они под чужой гимн что-то. Это ужасно», — поделилась актриса.

Стаханова подчеркнула, что возвращение российской символики на соревнованиях вызывает у нее огромную радость. По ее словам, никакие ограничения не способны лишить отечественных атлетов стремления к победам.

«Ругайте, а мы будем сильнее. Вот опять появился флаг, появился гимн — это счастье. Это счастье. Все равно мы привозим первые места, все равно мы привозим медали. Все равно мы на первом месте стоим. И будем стоять», — сказала артистка.

В конце своего высказывания Стаханова настолько разволновалась, что с трудом смогла продолжить разговор.

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