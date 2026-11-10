«Коттеджное рабство»: шесть миллионов россиян платят за дорогу к собственному дому

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Мошенники используют простой шлагбаум в качестве орудия для получения дохода.

Поговорим о тех, чьим орудием заработка является обычный шлагбаум, а доход исчисляется десятками миллионов в месяц. Как управляющая компания взяла в заложники жителей элитного поселка под Москвой — покажет корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

За высоким забором, колючей проволокой и КПП — не режимный объект, а элитный поселок Горки-8. На асфальте — Олег Сампаев. У него здесь два коттеджа, при себе — документы на собственность и решение суда, гарантирующее беспрепятственный проход.

«Они меня не слушали. Они меня сбили с ног, повалили на землю, применили спецсредства», — рассказывает пострадавший Олег Сампаев.

И это не просто ЧОП, а сотрудники Росгвардии. Наняла их местная ресурсно-эксплуатационная служба «Одинцовская РЭС».

Горки-8 — это элитный поселок на 40 гектарах земли, раздробленный на десятки мелких участков. На них коттеджи, стоимость которых начинается от нескольких миллионов и превышает миллиард рублей. Самое интересное: дорога здесь тоже в собственности, но не у жителей, а всего у одного человека — бывшего руководителя следственного отдела СК по Одинцовскому району Дениса Панаитова, ныне предпринимателя и хозяина местных дорог. По словам жителей, именно он диктует условия проезда. Минимальный тариф — 60 тысяч рублей, оброк собирает ежемесячно. Не согласен — готовься к последствиям.

«У людей электричество отключают. Творится беспредел», — говорит жительница микрорайона «Горки-8» Ирина Першина.

Со службы Панаитова уволили в 2013 году по дискредитирующим основаниям. Тогда центральный аппарат СК проверял работу его подразделения, поводом стал скандал вокруг прекращенного дела о предполагаемой взятке в 33 миллиона рублей бывшему чиновнику Звенигорода. О методах работы бывшего следователя не понаслышке знает адвокат Александр Хаминский.

«Последовали большие скандалы и в прокуратуре, и в области, и в Следственном комитете. В результате чего Панаитов лишился своей должности», — рассказывает адвокат Александр Хаминский.

Через год после увольнения Панаитов начал осваивать Горки-8. По данным «Известий», бывшему следователю может принадлежать больше 70 земельных участков и несколько квартир, одна из них почти 200 квадратных метров в башне «Москва-Сити». Журналистам удалось дозвониться до бизнесмена.

«Я, к сожалению, не могу комментировать, это надо обратиться в РЭС. Вам дадут более подробный ответ», — ответил учредитель ООО «Одинцовская РЭС» Денис Панаитов.

Обратиться в РЭС — совет хороший, но сначала нужно до нее добраться. Журналисты приехали в Горки-8 с адвокатом одного из пострадавших. Решением суда проход ему разрешен. РЭС об этом уведомили еще в январе, а вот росгвардейцев, похоже, никто не предупредил. Вывели журналистов под конвоем. Вслед к КПП стянули дополнительные силы. Появился и начальник караульных.

Как так получается, что охрана игнорирует закон и судебные решения? Этот вопрос журналисты направили в «Одинцовскую РЭС» и Росгвардию. Пока ответа нет. По оценкам общественников, в России около семи тысяч поселков с частными дорогами. В заложниках у владельцев земли — более шести миллионов человек. Явление уже получило название «коттеджное рабство», и корни его уходят еще в 1990-е.

«Когда началась приватизация, огромные массивы перешли в частную собственность. Жилую застройку разрешили, а куда уходит дорога и все социальные объекты, законодательно не предусмотрено», — заявила общественный деятель Ирина Соколова.

В Екатеринбурге — похожая история. Житель поселка Габиевский выиграл суд за право свободного проезда, но вместо открытых ворот получил фактическую блокаду.

«Я остался дома, заблокирован. Не мог ни выехать, ни заехать», — рассказал житель поселка Габиевский в Екатеринбурге Алексей Садчиков.

Выход есть — законопроект, который должен покончить с «коттеджным рабством». Он предполагает передачу дорог и других объектов в общую долевую собственность жителей.

«Еще в 2021 году Конституционный суд РФ высказался о том, что такое положение дел, оно не соответствует законодательству, и необходимо урегулировать эти взаимоотношения», — заявил юрист Алексей Бардаков.

Пока же шлагбаумы работают исправно. Дорога домой для миллионов людей — дополнительная услуга, а иногда и непроходимая полоса препятствий. И даже суд не в силах помочь «коттеджным рабам».

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