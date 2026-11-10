«Сама решу, кому что завещать»: Волочкова осадила тех, кто уже делит ее наследство

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Экс-прима Большого театра призвала не делать из ее семьи шоу.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова ответила на бурные обсуждения вокруг ее дочери Ариадны и разговоров о наследстве. Пост с разъяснениями она опубликовала на своей странице в социальной сети.

Балерина не стала отрицать, что семья сейчас переживает непростой период, однако никакие трудности не отменяют материнской роли. Она отметила, что находится в сложных, но нормальных отношениях с Ариадной.

«Все хорошо. Сложные, конечно, отношения. Это в каждой семье бывает. Понимаю, что настраивают ее против меня, это неприятно, безусловно. Но мы мама и дочка», — написала артистка.

Особенно остро Волочкова отреагировала на слухи о наследстве. Анастасия утверждает, что называть Ариадну «наследницей», а не дочкой, очень глупо, а мнения о том, что будто балерина стремится «отнять» состояние, вовсе абсурдны.

«Какое наследство?! Уже слухи ползут, что я хочу это наследство отнять. Подождите. Еще никто никакого наследства не получил. Я жива и хочу жить долго и счастливо, и светить для людей моим творчеством, исполняя свое предназначение. Я сама решу, кому что завещать», — пояснила она.

Кроме того, артистка сочла неуместным называть супругу своего бывшего мужа мачехой, пока сама мать жива. Она попросила поклонников не делать ее личную жизнь центром всеобщего внимания.

«Я никого не собираюсь заставлять меня любить. Я и так любима детьми и взрослыми. И радуюсь этому», — добавила Анастасия.

Ранее Волочкова в программе с Еленой Хангой поделилась причинами разрыва отношений с Ариадной и отсутствием возможности наладить с ней связь. Артистке тяжело рассуждать о ссоре с единственной дочкой, однако она надеется, что ей удастся помириться.

Конфликт балерины с дочерью тянется годами — обострение сменяется затишьем, но в последние годы их отношения остаются очень напряженными. Сама Ариадна не раз говорила, что не чувствовала искреннюю любовь матери и обвиняла ее в том, что она не была рядом в важные моменты. Однако Волочкова утверждает, что с самого рождения ребенок ни в чем не нуждался.

Ссора вспыхнула с новой силой после того, как весной 2025 года Ариадна вышла замуж за бизнесмена Никиту Григоряна и взяла его фамилию. Анастасия осудила поступок дочери, так как она своими действиями отказалась от фамильной династии. При этом о свадьбе Волочкова узнала в самый последний момент, за что ей тоже очень обидно.

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