От мозолей до запоров: в каких случаях вазелиновое масло пригодится дома

Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк

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Технический продукт для кожи и слизистых не годится — нужен только очищенный медицинский.

Вазелиновое масло — очищенная фракция нефти, получаемая после отгонки керосина. Эта бесцветная жидкость часто используется в косметике и медицине. Мнения о ней расходятся: одни считают продукт полезным, другие — что он опасен. Все зависит от того, о каком веществе речь и как его применять. О том, где масло действительно может пригодиться, изданию «Доктор Питер» рассказала врач-дерматолог Елизавета Шухман.

«Важно различать медицинское и техническое вазелиновое масло. Техническое используют для промышленных задач, например для смазки механизмов. Однако его ни в коем случае нельзя использовать для кожи, слизистых или приема внутрь, так как оно не проходит такую же степень очистки, как медицинский продукт», — предупредила Шухман.

Польза и вред вазелинового масла для кожи

Медицинское тщательно очищают и обрабатывают. Оно применяется как смягчающее средство для кожи, может входить в состав препаратов и использоваться по назначению врача. Средство создает на поверхности пленку, которая уменьшает потерю влаги и защищает кожу от пересыхания.

Как отметила врач, мнение, что вазелиновое масло забивает поры и нарушает дыхание кожи — это миф. Во-первых, в реальности кожа не дышит в привычном понимании этого слова. А при правильном применении очищенное масло безопасно для наружного использования. При этом у некоторых людей плотные косметические средства могут создавать ощущение жирности.

В косметологии масло используют как компонент средств для ухода и основу для защитных составов. Однако оно не увлажняет кожу напрямую, а помогает удерживать уже содержащуюся в ней влагу. Но в нем нет витаминов и активных компонентов для лечения воспалений. Осторожнее с маслом стоит быть при кожных заболеваниях, воспалениях, мокнущих повреждениях и непереносимости компонентов.

Профилактика мозолей и… запоров

Вазелиновые средства спасают при ношении обуви, которая натирает. Небольшое количество масла наносят на чистую сухую кожу до появления покраснения и мозоли. За счет уменьшения трения масляная пленка снижает риск повреждения кожи.

«Наносить вазелин на мокнущие, воспаленные или инфицированные повреждения без рекомендации врача не стоит. Если натирание постоянное, важно устранить причину — подобрать обувь или изменить положение ремешка», — уточнила дерматолог.

В отдельных случаях вазелиновое масло используют как слабительное, но только по показаниям и ограниченное время. Ни в коем случае не нужно пить его самостоятельно для «очищения организма». Оно не является универсальным лекарством, а лечение запора, как и любого другого недуга, должно проходить под контролем врача.

Свою кожу тоже лучше доверить специалисту, особенно при появлении тревожных сигналов. Таких, как желтые пятна на подушке, которые появляются из-за пота, кожного жира и остатков косметики. При контакте с воздухом эти вещества окисляются, и ткань желтеет. Загрязненные подушки могут провоцировать прыщи, а у людей с экземой — обострения. Пылевые клещи вызывают аллергию и усиливают симптомы астмы. Наволочку нужно отправлять в стиральную машинку минимум раз в неделю, а последствия исправлять согласно назначениям доктора.

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