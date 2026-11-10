Седьмой этаж, кома и обвинение в покушении: почему история девушки певца Каськова вызвала споры

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Екатерина Лысенко с трудом передвигается на костылях, а ее избраннику грозит до 20 лет за попытку убийства.

Три недели в коме, переломы, обвинения в покушении на убийство. 30-летняя Екатерина Лысенко чудом выжила после падения с седьмого этажа и, придя в сознание, заявила, что ее столкнул собственный бойфренд — певец Иван Каськов. Казалось бы, история однозначная. Но есть неувязка — сам артист утверждает, что пытался спасти возлюбленную.

А когда в студии программы Андрея Малахова начали разбираться в обстоятельствах той ночи, всплыли весьма неожиданные подробности: прощальные сообщения, пьяный скандал, загадочная спутница певца и странная реакция матери пострадавшей. Так кто же на самом деле виноват в трагедии? И почему даже после страшного падения Екатерины некоторые участники обсуждения встали на сторону ее бойфренда? Разбираемся в статье 5-tv.ru.

Голая под окнами многоэтажки

В ночь на 23 сентября Лысенко выпала с балкона на седьмом этаже. Результат: разрыв почек, многочисленные ушибы и гематомы, перелом правой височной кости со смещением, переломы ребер, лопатки, тазовых и крестцовых костей, ушиб легких и многие другие травмы.

Лежащую на земле обнаженную девушку заметили соседи: они накрыли ее одеялом и вызвали скорую помощь. Екатерину доставили в больницу, где она провела следующие недели.

Мать пострадавшей Ирина Лысенко рассказала, что о произошедшем ей сообщил сам Иван. Он якобы утверждал, что просто разговаривал с Екатериной, а потом девушка прыгнула сама. Женщина усомнилась в этой версии, так как балкон и окна у дочери обычно закрыты из-за двух котов. Кроме того, пострадавшую увезли без документов, хотя они оставались в ее сумочке дома и Иван мог их передать.

В студии Малахова показали переписку Каськова с матерью пострадавшей.

«Катерина в больнице, сорвалась с балкона, в реанимации в Токсово. Я сейчас у следователя — не могу говорить. О состоянии здоровья не говорят, в больницу не допускают», — написал Каськов Ирине.

«В каком отделении ты? Она тебя попугать решила?» — отвечала женщина.

«В 18:00 часов на квартиру приедет следственная группа для осмотра места происшествия. Я не имею права их запустить, так как не являюсь ни собственником квартиры, ни родственником. Я взял ее ключи, чтобы закрыть квартиру, если у вас нет своего комплекта, я оставлю его в почтовом ящике», — продолжал Иван.

Что значит «попугать»? Почему мать пострадавшей вообще допустила такую мысль? И что заставило ее позднее усомниться в версии Каськова?

Впрочем, подозрения женщины могли быть связаны с непростыми отношениями пары. Ирина заявила, что Иван мог поднимать руку на ее дочь, а сама их совместная жизнь напоминала эмоциональные качели.

Но что же произошло на балконе? У Екатерины и Ивана оказались совершенно разные ответы на этот вопрос.

«Ваня, не надо!»: две версии одного падения

Три недели пострадавшая пролежала в коме. Сейчас 30-летняя петербурженка восстанавливается: уже может ходить на костылях, но пока принимает седативные препараты, из-за чего говорит медленно.

В своем несчастье она обвиняет бойфренда Ивана. По словам Лысенко, 22 сентября они с избранником поссорились. Екатерина пришла домой, легла и вдруг услышала звонок. За дверью стояли Каськов с незнакомой девушкой.

«У нас опять скандал. Он предложил сделать это (заняться сексом. — Прим. ред.) втроем, приказал выйти на балкон. После я с той стороны подтягиваюсь, чтобы залезть, и прошу его: „Ваня, не надо!“ А он меня толкает — и я лечу», — поделилась Лысенко.

Она подчеркнула, что не смогла бы сброситься с балкона сама, даже если бы захотела, потому что ее рост — всего 150 сантиметров, а высота балконных перил — 125. При весе в 42 килограмма такой маневр, заверила Екатерина, оказался бы ей не по силам.

«Считаю, он в состоянии злости скинул меня. Не хочу думать, что могла умереть в тот день», — со слезами говорила девушка.

По версии Ивана, все произошло иначе. Екатерина сама перелезла через ограждение и пыталась прыгнуть, а он схватил ее за руки и держал столько, на сколько хватило сил. Но руки скользили, и у него не получилось удержать девушку.

Сам Каськов в студии Малахова не присутствовал, за него говорил его отец Родион. По словам мужчины, после падения Иван подбежал к лежащей на земле Лысенко и оказал ей первую помощь, так как прежде работал спасателем. Скорая помощь прибыла быстро и увезла пострадавшую, которая, как утверждает отец певца, в состоянии шока пыталась укусить Ивана.

Получается, Екатерина утверждает, что бойфренд столкнул ее с балкона, а сам Каськов настаивает, что пытался спасти возлюбленную. Кто из них говорит правду?

И тут в студии Малахова всплыли подробности, которые заставили некоторых участников передачи усомниться в первоначальной картине произошедшего.

Прощальные сообщения, пьяный скандал и загадочная спутница

Чем глубже журналисты погружались в обстоятельства происшествия, тем больше находили несостыковок.

Так, за несколько дней до трагедии Катя отправляла возлюбленному сообщения, в которых прощалась с жизнью и благодарила его за все.

«Жаль, что тебе попалась такая, как я», — писала она.

Не менее странно развивались события и в день трагедии. Иван вел мероприятие в клубе, Екатерина пришла туда в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сначала ее стошнило прямо на сцене, после она напала на своего бойфренда с кулаками — это даже успели снять очевидцы.

Друзья пары рассказали, что Иван и его подруга привезли пьяную Лысенко домой и уложили спать.

А вот дальше начинается самое интересное. По словам Екатерины, позднее Каськов появился у нее с незнакомой девушкой и предложил заняться сексом втроем. После очередного скандала Лысенко оказалась за балконным ограждением, а затем упала с седьмого этажа.

Но как именно она оказалась по другую сторону перил? Почему незадолго до трагедии отправляла прощальные сообщения? И что на самом деле произошло между влюбленными в ту ночь?

Ответов на эти вопросы пока нет. При этом ни сообщения Екатерины, ни ее поведение в клубе сами по себе не доказывают, что девушка решила прыгнуть с балкона.

Однако именно эти обстоятельства стали поводом для бурного обсуждения в студии Малахова.

Певец, капитан и любимец публики: кто такой Иван Каськов

Примечательно, что Малахов знает обоих участников этой истории. Екатерину Лысенко он впервые увидел аж 23 года назад в программе «Большая стирка». На съемки того выпуска девочка приехала с мамой, они пожаловались, что модельное агентство обмануло ее на 600 долларов.

Со вторым участником истории — Иваном Каськовым — ведущий встретился летом 2026 года. Молодой человек выступал на шоу «Песни от всей души».

К известности он стремится давно, с этой целью в том числе ведет блоги. Посты на странице Ивана собирают много просмотров. В социальных сетях он выглядит этаким рубахой-парнем, деятельным и талантливым. Парень зарабатывает на популярном в Петербурге развлечении — он капитан катеров, проводит водные прогулки по городу.

На передаче «Песни от всей души» Каськов исполнил несколько композиций, рассказал о своей семье и работе.

Теперь Малахов попытался разобраться, покалечил ли артист свою избранницу. В комментариях под старыми публикациями Каськова сочувствующие и зрители программы пишут, что не верят в его виновность. Некоторые и вовсе подозревают, что причиной бед певца могла стать сама Екатерина.

Но неужели девушка была готова рискнуть собственной жизнью ради мести? И есть ли у такой версии хоть какие-то доказательства?

Месть бывшему или покушение?

После выхода из комы Екатерина еще ни разу не видела Ивана, но написала заявление в полицию, заявив, что боится за свою жизнь.

Каськова арестовали. По информации, озвученной в программе, его обвиняют в покушении на убийство. Если вина певца будет доказана, ему грозит длительный срок лишения свободы.

Но, несмотря на страшные последствия для Лысенко, которая до сих пор с трудом ходит, некоторые эксперты студии именно ее просили одуматься и снять обвинения с парня. Они всерьез переживают, что девушка может сломать жизнь человека, чья вина еще не доказана.

Особенно странной показалась «поддержка» матери Екатерины. Она вроде бы и обвинила избранника дочери, но в то же время открыто заявила о ее психической неуравновешенности. А ее первое сообщение Каськову — «Она тебя попугать решила?» — вызвало еще больше вопросов.

У части зрителей сложилось мнение, что в эмоциональном порыве Лысенко могла решить проучить бойфренда, но зашла слишком далеко. Впрочем, пока это лишь предположение, которое не подтверждено доказательствами.

Сама Екатерина настаивает, что ее столкнули. Иван утверждает, что пытался удержать девушку. И за каждой из версий — судьба человека.

Остается только ждать окончания расследования. Разобраться во всех деталях случившегося предстоит следствию, а определить виновность певца-капитана — суду.

И все же главный вопрос остается открытым: что произошло на балконе в ту ночь — попытка убийства или роковая ссора, последствия которой теперь могут разрушить сразу две жизни?

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