Лавров обвинил Запад в возвращении к «пиратству» и борьбе с многополярным миром
Лавров обвинил Запад в возвращении к пиратству и борьбе с многополярным миром
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Глава МИД России опубликовал статью о мировой экономике, международной безопасности и изменении глобального баланса сил.
Евросоюз все чаще прибегает к методам, которые напоминают эпоху пиратства и рабовладения, а западные страны в целом пытаются затормозить формирование многополярного мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Мировая экономика и ее связи с международной безопасностью», опубликованной на сайте МИД РФ.
Вспомнил времена рабовладельчества и пиратства
Одним из наиболее жестких примеров нынешней политики ЕС Лавров назвал захват иностранных судов и их грузов.
«Евросоюз, превращаясь в военный блок, явно страдая от мании величия, вспомнил времена рабовладельчества и пиратства и взялся за открытый захват иностранных судов и хищение их грузов», — написал министр.
По его словам, подобные действия обосновываются понятиями «теневой флот» и «потолки цен», которых в международном праве нет.
Глава МИД считает, что такие меры создают дополнительные риски для мировой торговли, увеличивают расходы и в целом расшатывают сложившиеся экономические связи между государствами.
Санкции как инструмент давления
Лавров также заявил, что западные страны продолжают активно использовать односторонние санкции, торговые ограничения и технологические барьеры. По его оценке, такие действия уже влияют не только на отдельные государства, против которых вводятся ограничения, но и на всю систему мировой экономики.
Министр подчеркнул, что потоки товаров, капитала и услуг все чаще замыкаются внутри отдельных регионов. Это ведет к постепенному распаду единого мирового хозяйства.
Запад «в штыки» встретил многополярность
Отдельно Лавров остановился на изменении глобального баланса сил. По его словам, новые центры экономического роста на Глобальном Юге и Востоке усиливают свое влияние, однако западные государства не готовы учитывать их возросший вес.
«Крепнущим центрам роста на Глобальном Юге и Востоке пытаются отказать — в духе никуда не исчезнувшей колониальной парадигмы — в праве на участие в глобальном управлении соразмерно их весу в мировых делах», — отметил глава российского МИД.
По его мнению, формирование многополярного мира на Западе воспринимают «в штыки».
Мир перестраивает экономические связи
Несмотря на ограничения, страны Глобального Юга и Востока продолжают расширять сотрудничество и искать новые маршруты поставок и партнеров, отметил Лавров. При этом запрос на равноправное экономическое взаимодействие сохраняется, а международные институты должны меняться вместе с мировой экономикой.
Министр призвал реформировать глобальные финансовые структуры таким образом, чтобы они точнее отражали реальный экономический вес развивающихся стран.
Будущее мировой экономики Лавров связал с переходом к многополярной модели, основанной на недискриминации, взаимном уважении и более равном участии государств в принятии глобальных решений.
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