«На берегу неба»: Билан решил продавать духи и одежду под названиями своих хитов

Дима Билан запатентовал два товарных знака для косметики, одежды и духов

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Артист намерен использовать зарегистрированные бренды в абсолютно разных сферах.

Заслуженный артист России Дима Билан закрепил за собой права на два товарных знака, связанные с его двумя хитами. Об этом сообщает ТАСС после изучения данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Речь идет о знаках «Мечтатели» и «На берегу неба». Заявки на их регистрацию исполнитель подал еще в марте 2026 года, однако оформление заняло несколько месяцев: первый оформили в октябре, а второй — в ноябре.

Певец намерен использовать зарегистрированные бренды в разных сферах. Он планирует выпускать косметику, духи, одежду, обувь, предметы для быта, а также аксессуары, включая очки и ювелирные изделия.

Кроме того, Билан собирается применять товарные знаки в рекламной деятельности, продвижении продукции, создании музыкальный релизов и при проведении концертов и развлекательных шоу.

Дима Билан не впервые превращает названия своих треков в товарные знаки. Так, в августе этого года он закрепил за собой права на бренды «Я твой номер один» и «Болен тобой». Исключительное право артиста на них сохранится вплоть до конца марта 2036 года.

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