Нездоровая любовь: как отличить привязанность от созависимости в отношениях

Фото: www.globallookpress.com/Michelangelo Gratton

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Сильные эмоции легко принять за глубину чувств, хотя с истинной близостью они никак не связаны.

Корни созависимости часто уходят в детство: если надежная привязанность со значимыми взрослыми не сложилась, во взрослой жизни человек ищет опору в партнере. О том, как распознать эту нездоровую черту в собственном романе, «Известиям» рассказала психолог Мария Тодорова.

По словам эксперта, если рассмотреть проблему с позиции теории привязанности, это происходит с теми, у кого нет внутреннего стержня. Таким людям часто кажется, что без партнера не обойтись, а ощущение безопасности, стабильности и собственной ценности должны давать именно отношения. В этом и есть разница между близостью и зависимостью.

«В здоровых отношениях я хочу быть с человеком, потому что мне с ним хорошо, у нас есть общие интересы, ценности, планы. Но при этом моя жизнь не рушится, если его временно нет рядом, мое настроение и самооценка не определяются исключительно его поведением. У меня остается собственная жизнь, интересы, друзья, цели», — подчеркнула Тодорова.

При созависимости человек будто растворяется в другом: настроение целиком зависит от того, написал партнер или нет, позвонил ли, как взглянул, что сказал. Ему постоянно требуется внешнее подтверждение, что его любят, и гарантия, что не оставят. Как отметила психолог, такую интенсивность эмоций очень легко принять за глубину чувств. Но на самом деле она ничего не говорит о качестве отношений.

Навязчивые мысли об объекте внимания могут объясняться влюбленностью, неопределенностью и даже тревогой, добавила эксперт. Порой так называемые эмоциональные качели создают иллюзию невероятно прочной связи: после охлаждения партнера приходит примирение, человек испытывает облегчение и воспринимает его как огромное счастье. Но со временем эмоции утихают, а отношениям нужна более устойчивая основа.

Чтобы не потерять себя в паре, Тодорова посоветовала не превращать отношения в единственный источник радости. Важно продолжать заниматься тем, что нравится, поддерживать друзей, иметь свои планы. Необходимо и уметь выдерживать дистанцию, не воспринимая моменты отсутствия внимания как угрозу.

Возлюбленный — это партнер для жизни, а не вся жизнь человека. По словам психолога, в норме после «бабочек в животе» в паре остаются связь, общность интересов и ценностей, взаимное уважение и способность быть рядом, не теряя собственной личности. Именно на этом строится крепкая семья.

Помимо правильного подхода к созданию ячейки общества, важно не забывать и о том, как поддерживать эту связь в будущем. Одних конфликты могут сблизить, а других привести к настоящей войне и, в конце концов, к болезненному расставанию. Ранее 5-tv.ru публиковал список главных ошибок, которые превращают ссоры в разрушительные скандалы.

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