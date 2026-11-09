«Это законно»: отец Меган Маркл нашел оправдание педофилии и детской проституции

Фото: www.globallookpress.com/60 Minutes

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Об этом заявила его первая жена Розлин Лавлесс, которая еще в 2019 году обращалась с обвинениями в полицию.

Отца герцогини Сассекской Меган Маркл Томаса Маркла пытаются оправдать. Его обвиняют в педофилии и детской проституции. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Первая жена Томаса Маркла Розлин Лавлесс заявила, что он находил оправдание педофилии и детской проституции. По ее словам, Маркл утверждал, что это находится в рамках закона в таких странах, как Таиланд и на Филиппины. По мнению обвиняемого, проституция помогает несовершеннолетним девушкам прокормить свои семьи, уровень достатка которых ниже среднего.

Лавлесс также передает его слова о поездках в Таиланд, чтобы встречаться с «девочками 11–12 лет». В 2019 году она отправила письмо в полицию Лондона с обвинениями в адрес Маркла. Он отрицает обвинения.

На фоне происходящего сама Меган Маркл отказалась от выступления с принцем Гарри в Европарламенте. Об этом сообщило издание сообщает Sky News.

Герцог и герцогиня Сассекские во вторник должны были обратиться с общей речью в Брюсселе, затронув тему защиты детей в Интернете.

Теперь Гарри предстоит выступить самостоятельно. Его обращение состоится на церемонии открытия «Потерянного экрана» — художественной экспозиции в память о несовершеннолетних, чьи жизни прервались после кибербуллинга.

Ранее отца герцогини задержали по предъявленным обвинениям. Его арестовали прямо из специализированного пансионата во Флориде. Однако позже Томас все же вышел под залог. Свою вину он так и не признал. Мужчину вернули в тот же дом престарелых.

Как сообщалось ранее, правоохранительные органы Филиппин заявили о проведении следственных действий в отношении 82-летнего Маркла. Его подозревают в хранении материалов, связанных с сексуальным насилием над несовершеннолетними. По данным полиции, речь может идти о «сотнях, а возможно, и тысячах» снимков.

Для самой Меган и внучки Томаса Ноэль Расмуссен обвинения родственника в педофилии не стали неожиданностью. Герцогине Сассекской еще в 2018 году было известно об обвинениях, которые выдвигали против ее отца. Тогда в полицию Лондона было направлено письмо по этому поводу. Ноэль же рассказывала о подсознательном предчувствии в отношении деда.

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