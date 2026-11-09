Охота за почками россиян: участник банды «черных трансплантологов» признал связь со схемой

Фото: Известия/Анна Прокурина

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Дело касается преступной группировки, которая действовала в Европе более двух десятилетий.

Участник банды «черных трансплантологов» из Косова Борис Вольфман заявил, что не знает потерпевших и не считает себя виновным в торговле человеческими органами. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

«Эти люди мне неизвестны. Виновным я себя не считаю. Я не участвовал в преступных договоренностях, не занимался вербовкой или транспортировкой людей и не участвовал в незаконной деятельности по изъятию органов. Да, я действительно бронировал гостиницы в Стамбуле и не исключаю, что моя работа могла быть частью преступной схемы», — заявил Вольфман во время допроса.

Также мужчина рассказал, что сам однажды стал донором почки. Он пожертвовал ее другу, а операцию провели в официальной клинике в Колумбии. По словам Вольфмана, все прошло успешно. Кроме того, в 2023 году он стал донором костного мозга для своего сына.

По версии следствия, с 2006 по 2008 год Вольфман участвовал в международной преступной группировке, которая занималась торговлей людьми с целью продажи их органов. Организация действовала в Европе более 20 лет. Среди ее предполагаемых жертв были и россияне.

Как сообщил источник 5-tv.ru, Вольфман и его сообщники нашли троих граждан России, которые испытывали финансовые трудности. Им обещали по восемь тысяч евро (более 739 тысяч рублей. — Прим. ред.) за донорство и убеждали, что операция безопасна.

Речь идет о деятельности клиники «Медикус» в Приштине. Вольфману грозит до 15 лет лишения свободы.

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