«Национальная прошивка»: Олешко объяснил особую силу песен Пахмутовой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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О значении творчества народной артистки СССР он заговорил по случаю ее 97-летия.

Народный артист России Александр Олешко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 97-летием и назвал ее песни частью национального культурного кода. Об этом актер заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Без музыки, песен Пахмутовой невозможно представить нашу жизнь. Это своеобразная национальная прошивка, своеобразный код «свой — чужой», — заявил Олешко.

По словам артиста, песни Александры Пахмутовой помогают людям находить общий язык. Стоит кому-то напеть знакомую мелодию, как обязательно найдется тот, кто подхватит. И это, считает Олешко, верный знак: перед тобой человек, с которым вы на одной волне.

Актер признался, что очень дорожит возможностью лично поздравлять композитора, общаться с ней и выступать на одной сцене.

Олешко также отметил, что в музыке Пахмутовой есть все, чем жила страна: большие достижения, трудовые подвиги, любовь и нежность. По его словам, ее творчество — настоящая драгоценность, которую нужно беречь.

«Дай Бог ей здоровья, и от всей души благодарность за то, что она нам помогает верить в лучшее, расправить плечи, становиться прекраснее, добрее, красивее. Живите, пожалуйста. Долго-долго-долго в радости, в удовольствии», — сказал народный артист.

С днем рождения Александру Пахмутову поздравил и президент России Владимир Путин. В поздравительной телеграмме он назвал ее произведения настоящим достоянием отечественной культуры и отметил, что они заслужили любовь и признание слушателей.

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом, который сегодня входит в состав Волгограда. Музыкой она увлеклась еще в детстве, а позже окончила Московскую консерваторию.

За свою жизнь композитор написала более 400 песен. Среди них — «Нежность», «Надежда», «Как молоды мы были», «Беловежская пуща», «Команда молодости нашей» и «До свиданья, Москва!». Многие из этих произведений она создала вместе с супругом, поэтом Николаем Добронравовым. Они прожили вместе 67 лет и подарили слушателям десятки любимых песен. Николай Добронравов ушел из жизни в сентябре 2023 года.

В 2024 году на свое 95-летие Александра Пахмутова получила звание Героя Труда России за большой вклад в развитие отечественной музыки.

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