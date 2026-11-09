Назвался сотрудником ФСБ: криминального авторитета Нерусского отправили в СИЗО

Суд отправил под арест криминального авторитета Нерусского после скандала в отеле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Вслед за Тарасом Градилем под стражу отправили его соперника — Эдуарда Абдуллаева.

Суд в Свердловской области отправил под арест криминального авторитета Эдуарда Абдуллаева, известного как Нерусский и Эльдар. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Сначала Абдуллаеву назначили домашний арест, но позже суд решил ужесточить меру пресечения. В поле зрения полиции мужчина попал после конфликта в одном из отелей Новоуральска.

Все произошло в сентябре. Сотрудники гостиницы отказались заселять Абдуллаева и его спутницу. Тогда мужчина представился сотрудником Федеральной службы безопасности. Персонал отеля обратился в полицию, после чего мужчину задержали.

Нерусский руководил местной организованной преступной группировкой, которая соперничала с бандой Тараса Градиля. Участники объединения занимались вымогательством, нападениями на людей и оказывали покровительство предпринимателям.

Сам Градиль также находится под арестом — суд оставил его под стражей до 28 ноября. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

По версии следствия, Градиль и его сообщники похитили деньги у участника СВО. Именно этот эпизод стал поводом для возбуждения уголовного дела.

Всего в группировке Градиля, по предварительным оценкам, могли состоять около 20 человек. Участников банды также подозревают в вымогательстве, присвоении чужого имущества и незаконном получении выплат, положенных военнослужащим. Кроме того, следствие проверяет их возможную причастность к серии заказных убийств. Среди предполагаемых жертв — криминальные авторитеты и владелец крупной компьютерной компании.

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