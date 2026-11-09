«Дешевое шоу»: Соколовский раскрыл правду об алиментах и встречах с дочерью

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Певец обратился к подписчикам на фоне скандала с экс-возлюбленной Ритой Дакотой.

Участник группы «БиС» Влад Соколовский вновь обратился к подписчикам на фоне публичного конфликта с Ритой Дакотой. Артист решил подробно прокомментировать претензии бывшей жены, касающиеся алиментов, совместно нажитого имущества и общения с их общей дочерью Мией. По словам исполнителя, сейчас его больше всего беспокоит, что разбирательства родителей могут негативно отразиться на ребенке.

После переезда Дакоты в США девочка живет вместе с матерью, поэтому отец вынужден поддерживать отношения с ней преимущественно дистанционно. Певец утверждает, что онлайн-разговоры не могут заменить личного общения, тем более что сама Мия не особенно любит созвоны.

«Быть отцом — значит иметь возможность общаться со своим ребенком, поддерживать его, участвовать в его жизни и взрослении. Именно это для меня имеет огромное значение. Но к великому сожалению, меня буквально парализовали от встреч с дочерью и единственное, что я могу — это созвоны онлайн», — написал артист.

Соколовский рассказал, что пытается найти возможность увидеть дочь лично. В частности, он рассматривает поездку в США или организацию совместного отдыха на нейтральной территории во время коротких каникул Мии. При этом исполнитель подчеркнул, что не собирается забирать девочку у матери: по его словам, подобного желания у него никогда не было.

«Когда дочь не может видеть реально любящего ее отца — это по-другому не назвать… И это тоже, вдовесок к остальному, даст последствия. Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы улучшать хотя бы то, что мы способны, а не делать еще хуже», — добавил Влад.

Алименты вырастут со следующего месяца

Отдельно исполнитель остановился на финансовой стороне конфликта. Соколовский заявил, что не имеет задолженностей перед бывшей супругой, а регулярность и размеры перечислений можно подтвердить документами. При этом артист решил самостоятельно увеличить сумму выплат на содержание дочери.

По словам Влада, с декабря 2026 года он намерен перечислять не 60, а 100 тысяч рублей ежемесячно.:

«Это мое личное, добровольное решение, которое я принимаю исходя из своих возможностей, логики и понимания ответственности как отца. Я и сам считаю, что такие вещи нужно актуализировать и это правильно и абсолютно нормально, но решать это нужно лично, а не устраивать дешевое шоу», — объяснил исполнитель.

Соколовский также выразил надежду, что увеличенные выплаты будут расходоваться непосредственно на нужды Мии. По его мнению, пересматривать подобные договоренности родители должны самостоятельно, без публичных выяснений отношений.

С чего началась перепалка Дакоты и Соколовского

Новый виток противостояния бывших супругов начался после заявлений Риты Дакоты о финансовом участии экс-мужа в жизни дочери. Певица утверждала, что за восемь лет Влад не оплатил даже 1% расходов на Мию, а алименты переводил нерегулярно и фактически по собственному настроению.

Соколовский с такой оценкой категорически не согласился. Он заявил, что официальные выплаты поступали на счета Дакоты на протяжении девяти лет. Певец предположил, что экс-супруга либо невнимательно проверяет свои банковские счета, либо сознательно провоцирует аудиторию в соцсетях. При этом артист не отрицал, что в прошлом у него возникали финансовые трудности и он действительно просил временно отложить перечисления.

По версии Влада, тогда бывшая супруга сама предложила ему не торопиться с выплатами, поскольку ее доходы от онлайн-курсов позволяли обеспечивать семью. Сейчас, как утверждает певец, он пытается компенсировать пропущенные суммы и перечисляет двойные алименты.

Однако денежный вопрос оказался далеко не единственным поводом для взаимных претензий. Дакота также рассказала о покупке семейной недвижимости. По словам певицы, ипотеку за квартиру для дочери выплачивала она, а первоначальный взнос внесла за счет средств от продажи жилья в Беларуси. Кроме того, Рита заявляла, что до свадьбы у Соколовского были крупные долги, которые супруги впоследствии закрывали на деньги, подаренные им на торжество.

Артист назвал такую версию событий ложной. Он настаивает, что разобрался с задолженностями еще до свадьбы, а недвижимость приобреталась и оплачивалась совместными усилиями. По словам Влада, у бывших супругов была договоренность, что совместно нажитое имущество в итоге достанется Мие.

«Говорить о том, что я к этому не имею отношения… Мало того, что это оскорбительно. Это пофиг. Я оттуда ожидаю уже всего. Но как можно не иметь совесть вообще? Я не понимаю искренне», — возмутился певец.

Почему бывшие супруги перестали общаться

Соколовский также признался, что больше не хочет поддерживать с Дакотой личные отношения. По его словам, окончательно дистанцироваться от бывшей супруги он решил после того, как она, как утверждает артист, попыталась разрушить его нынешнюю семью.

«Свой горе-урок я усвоил. Я больше ни в чем не верю этому человеку. Ну а после того, как она буквально попыталась развалить мою семью, для меня этого человека больше не существует ни в каком отношении», — заявил исполнитель.

Скандал между артистами обострился и после того, как Дакота публично обвинила бывшего мужа в изменах нынешней супруге. Певица утверждала, что об этом якобы известно всей музыкальной индустрии, а у нее сохранилась переписка, в которой Влад признавал неверность. Соколовский не стал подробно разбирать эти обвинения, но заявил о попытках бывшей жены вмешиваться в его семейную жизнь.

Дакота и Соколовский уже не первый раз выясняют отношения публично. В 2018 году пара рассталась после громкого скандала, причиной которого стали измены исполнителя. Бывшие супруги поженились в 2015 году, а 23 октября 2017 года у них родилась дочь Мия.

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