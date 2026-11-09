«Заходим с козырей»: Надежда Стрелец рассказала о кризисе в браке

Фото: Карпухин Сергей/ТАСС

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Журналистка не стала создавать впечатление, будто в ее семье все складывается идеально.

Журналистка Надежда Стрелец прокомментировала слухи о разводе с бизнесменом Максимом Дергилевым. Поводом для обсуждения личной жизни телеведущей стали сообщения о возможном расставании супругов. Сама Стрелец не стала делать вид, что в семье все безоблачно, и призналась: сейчас они переживают непростой период.

При этом журналистка подчеркнула, что говорить о разводе преждевременно. По ее словам, супруги не пытаются поддерживать в социальных сетях образ идеальной семьи, а предпочитают разбираться с разногласиями в реальной жизни.

Надежда Стрелец ответила на слухи о разводе с мужем

В социальных сетях 46-летней Надежды Стрелец один из подписчиков поинтересовался, действительно ли журналистка собирается расстаться с супругом. В последнее время в интернете активно обсуждали возможный развод пары, однако сама телеведущая поспешила внести ясность.

«Заходим с козырей. В этом году не разводимся, передайте пабликам. Кризис есть, как у всех нормальных людей. Мы не та идеальная семья с миллионом счастливых фото <…>, которая потом кроваво выясняет отношения. Мы выясняем их сейчас. Пока успешно», — написала Стрелец.

Журналистка не стала отрицать наличие проблем в отношениях, но дала понять, что расставание не входит в планы супругов. При этом подробностями нынешних разногласий она делиться не стала.

Примечательно, что это далеко не первое признание Надежды о трудностях в семейной жизни. Еще в августе 2024 года она рассказывала подписчикам, что в их отношениях с Максимом случались кризисы, причем один из них произошел незадолго до публикации. Тогда Стрелец подчеркивала, что оба дорожат браком и стараются сохранить отношения.

В январе 2025 года журналистка вновь вернулась к этой теме. Отвечая на вопрос о том, удалось ли преодолеть сложности, она призналась, что супруги все еще работают над отношениями.

«Мы в процессе преодоления кризиса», — говорила Стрелец.

История любви Надежды Стрелец и Максима Дергилева

Надежда Стрелец и предприниматель Максим Дергилев начали встречаться в 2017 году. Отношения пары постепенно переросли в серьезный союз, а в 2020-м влюбленные официально стали мужем и женой.

В декабре 2021 года в семье произошло еще одно важное событие: у супругов родился сын Петр. Для Максима мальчик стал первым ребенком в браке с журналисткой, а для самой Надежды — вторым сыном.

О своем избраннике Стрелец рассказывает не так много, как о профессиональной деятельности и героях интервью. Максим не стремится к публичности, поэтому подробности его жизни и работы редко становятся предметом обсуждения. Тем не менее супруги периодически появляются вместе на семейных фотографиях, а журналистка делится отдельными моментами совместного отдыха.

В июне 2026 года Стрелец публиковала снимки с мужем и детьми из отпуска. На фотографиях семья проводила время вместе, демонстрируя привычную для многих подписчиков картину семейного отдыха.

Третий брак и двое сыновей: что известно о семье журналистки

Брак с Максимом Дергилевым стал для Надежды Стрелец третьим. До встречи с нынешним супругом журналистка уже дважды пыталась построить семейную жизнь. Подробности первых отношений она предпочитает не раскрывать, поэтому о бывших избранниках известно немного.

В сентябре 2015 года у Стрелец родился старший сын Платон. Мальчик появился на свет в предыдущем браке журналистки. Сейчас он уже подросток, которому исполнилось 11 лет.

При этом Надежда не скрывает, что после расставания с отцом Платона ей удалось сохранить с ним хорошие отношения. В разговоре со своими подписчиками журналистка объясняла, почему не показывает бывшего мужа в социальных сетях: он женат, и она не хочет усложнять его семейную жизнь.

Семейный отдых и будни без идеальной картинки

Надежда Стрелец периодически делится с подписчиками фотографиями из путешествий и рассказывает о повседневной жизни. На ее страницах можно увидеть совместные выходы с мужем, семейные поездки и снимки с сыновьями.

Однако за красивыми кадрами, как признает сама журналистка, не всегда скрывается безоблачная семейная жизнь. В октябре 2026 года Стрелец, например, рассказывала о непростом отдыхе с детьми без няни.

«Это был ад — без няни отдыхать очень весело. Повторять не планирую», — писала Надежда.

Даже семейные путешествия, которые со стороны могут казаться исключительно приятным времяпрепровождением, требуют от родителей немало сил и внимания.

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