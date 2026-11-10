Без денег и интернета на три месяца: что известно о цифровом «конце света» 17 ноября

Фото: 5-tv.ru

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Пользователи социальных сетей распространяют сообщение неизвестных хакеров.

В интернете распространилась тревожная информация. Пользователи предсказывают апокалипсис в ближайшее время. Пост, предупреждающий об этом набрал миллионы просмотров, а названная дата обросла зловещими совпадениями. В новом материале 5-tv.ru разбираемся, откуда появились слухи о конце света, что нас ждет и к чему стоит готовиться.

Когда наступит конец света

Пользователи социальных сетей распространяют сообщение неизвестных хакеров о так называемом «цифровом апокалипсисе».

Якобы в назначенный день из теневого сегмента сети — даркнета — обрушится мощнейшая хакерская атака. Преступники намерены вскрыть системы ведущих банков мира и стереть всю информацию о клиентских счетах. В результате вкладчики лишатся сбережений, национальные экономики посыпятся одна за другой, а довершит мрачную картину трехмесячное отключение интернета.

Цифровому апокалипсису уже дали пугающее название — «COVID 2.0». Кроме того, известна точная дата трагедии — 17 ноября. Именно эту дату называют сторонники новой теории.

Откуда появилась информация о конце света

Отправной точкой всеобщей тревоги послужил пост в социальной сети X, опубликованный под ником Wesley. Его автор заявляет, что располагает данными о тотальном взломе интернета, которые он получил от «подтвержденного источника в даркнете», и рисует мрачную картину последствий.

При этом он не привел никаких весомых доводов и деталей «цифрового апокалипсиса»: кто стоит за атакой, какова ее техническая подготовка и какие цели преследуют организаторы. Мало того, сам источник паники случайно или специально оговорился, что сведения не проверены, а принимать их буквально не стоит.

Добавил масла в огонь и Джошуа Ачиам — бывший футуролог OpenAI. В своей ответной публикации он провел параллель с первыми днями пандемии 2020 года, но теперь уже в поле кибербезопасности. А закончил свое размышление он риторическим вопросом: не столкнемся ли мы через пару лет со своеобразными «локдаунами интернета»?

Еще одну тревожную зацепку впечатлительные европейцы усмотрели в недавнем инциденте: злоумышленники взломали системы дистанционного управления холодильным оборудованием в крупнейших торговых сетях. Хакеры удаленно отключали заморозку и повышали температуру, из-за чего были уничтожены запасы продуктов на десятки миллионов евро. Для встревоженных пользователей сети этот продовольственный коллапс стал ключевым аргументом в пользу новой теории заговора. Приверженцы версии убеждены: атака на холодильники, по их мнению, — не более чем генеральная репетиция цифрового апокалипсиса, который якобы грядет 17 ноября.

К чему готовятся пользователи

Пользователи принялись пересылать друг другу предостережения, призывая заранее подготовиться к затяжной цифровой изоляции. В списках рекомендаций — запастись питьевой водой, продуктами, наличными деньгами, золотом и серебром. Особо впечатлительные агитаторы доходят до советов приобретать оружие и боеприпасы. Также в списке рекомендаций почему-то отмечали туалетную бумагу с солью.

Геймеры тем временем переживают за судьбу грядущего релиза популярной игры, а остальные находят все новые поводы для тревоги. Сторонники теории даже ссылаются на так на «пророческий» мультсериал «Симпсоны». В эпизоде 35-го сезона «It's a Blunderful Life» мелькает дата 17 ноября и происходит отключение электричества в Спрингфилде.

Можно ли отключить интернет во всем мире

Специалисты спешат развеять всеобщую панику: взять и выключить всемирную паутину не выйдет, как и обнулить счета всех банков сразу — универсальной кнопки «стоп» для всего интернета не существует в принципе.

Погасить интернет на всей планете технически нереально. У глобальной сети нет ни единого диспетчерского пункта, ни рубильника, ни владельца, способного разом обесточить ее для всего человечества.

Существует несколько логичных объяснений тому, почему невозможно отключить всемирную сеть разом.

Архитектура всемирной паутины просто не централизована. Она складывается из огромного количества самостоятельных сетей, кабелей, вычислительных центров и провайдеров, разбросанных по разным странам. Информация путешествует “пакетами” по множеству маршрутов, поэтому сбой на одном участке вовсе не означает краха всей системы.

Инфраструктура продумана до малейших деталей. Даже если часть каналов связи выйдет из строя — скажем, повредятся подводные кабели — всегда найдутся обходные пути: спутниковые каналы или беспроводные технологии в случае с этим примером. Именно это и обеспечивает устойчивость сети.

Многое держится и на протоколах маршрутизации. Особая роль здесь у BGP (Border Gateway Protocol): благодаря ему маршрутизаторы «понимают», куда направлять пакеты данных. И даже при серьезных сбоях, включая так называемые BGP-вихри, инженеры способны вернуть систему в рабочее состояние.

Наконец, для полного отключения потребовался бы синхронный и согласованный вывод из строя тысяч независимых элементов инфраструктуры на всей планете Земля. Событие такого масштаба сопоставимо с глобальной катастрофой — и вряд ли осуществимо в одночасье.

С локальными отключениями при этом дело обстоит по-другому. Отключения связи случаются, однако масштаб у них местный. Государства способны урезать или перекрывать доступ на территории отдельных областей или целых стран — но на функционирование всемирной паутины это никак не влияет.

Также отключения интернета способны вызвать хакерские атаки. Они могут вывести из строя отдельные участки сети или элементы критической инфраструктуры — те же DNS-серверы, — однако обрушить все целиком им не под силу.

Государства, в свою очередь, могут вводить ограничения доступа внутри своих границ, но даже подобные шаги редко оборачиваются полной изоляцией от мировой паутины: как правило, урезается внешний трафик, тогда как внутренний продолжает работать.

Что в реальности запланировано на 17 ноября

Любопытно, что на 17 ноября в Соединенных Штатах назначена плановая проверка системы экстренного оповещения. В ее ходе американские телеканалы и радиостанции ненадолго прерывают вещание, чтобы транслировать тестовое сообщение. К интернету, банковским системам или каким бы то ни было глобальным катаклизмам эта процедура отношения не имеет.

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