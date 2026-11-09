«Состояние замечательное»: Анатолий Цой идет на поправку в Китае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Российский певец продолжает лечение в китайской клинике после серьезных осложнений со здоровьем.

Состояние госпитализированного в Китае исполнителя Анатолия Цоя стабилизировалось. Сейчас артист чувствует себя хорошо. Об этом ТАСС сообщил его агент Валентин.

«Самочувствие замечательное. Все хорошо», — заверил представитель певца.

Первые проблемы со здоровьем у Цоя возникли в конце октября во время гастролей в Турции. Тогда исполнитель обратился за медицинской помощью в частный госпиталь. После лечения ему стало лучше, и он продолжил поездку, отправившись в Китай. Однако вскоре самочувствие артиста вновь ухудшилось, из-за чего ему пришлось обратиться к местным медикам.

По информации источника 5tv-ru, обследование выявило у певца сильное воспаление брюшной полости, перитонит, а также внутреннюю гематому. К обсуждению дальнейшей тактики лечения подключились российские врачи. Несмотря на осложнения, Цой старается сохранять позитивный настрой.

Анатолий Цой стал известен широкой аудитории благодаря участию в группе MBAND, которую Константин Меладзе сформировал в 2014 году по итогам музыкального шоу «Хочу к Меладзе». Коллектив быстро завоевал популярность, однако в 2020 году объявил о прекращении совместной деятельности. После этого Цой сосредоточился на сольном творчестве, выступая под псевдонимом TSOY.

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