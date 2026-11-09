«Ситуация стабильная»: глава Татарстана доложил Путину о ситуации с топливом

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Рустам Минниханов обратил внимание на объемы нефтедобычи.

О будущем Татарстана говорили сегодня в Кремле. Владимир Путин принял главу региона Рустама Минниханова.

Он проинформировал президента о социально-экономическом развитии республики. Объем как валового регионального продукта, так и промышленного производства составил почти четыре триллиона рублей. Доложил Минниханов и о ситуации с топливом.

«По нефтедобыче ситуация нормальная, все зависит от объемов, которые для нас доведены. Малые компании, компания „Татнефть“ — все нормально работают», — сказал глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Доля несырьевого экспорта в общем объеме плюс 40,9 пункта, да?» — спросил президент России Владимир Путин.

«Да, но у нас же раньше нефть была, мы сейчас перерабатываем около 24 миллионов тонн нефти, и это же и дальнейший передел еще. Вот „Этилен-600“ сейчас пошел. Еще 600 тысяч тонн дополнительно крупные производства. По нефтепереработке два наших этих — глубина 99%, нормально работают. По нефтехимии ситуация была по ценовым параметрам. В целом по „Сибур“, „Нижнекамскнефтехим“, „Казаньоргсинтез“ ситуация стабильная. Все инвестиционные планы „Сибур“ выдерживает — то, о чем мы договорились», — сказал Рустам Минниханов.

«Нормально у вас все, обстановка хорошая. Но надеюсь, что Татарстан будет удерживать завоеванные лидерские позиции», — сказал президент России Владимир Путин.

По словам главы республики, высокие технологии становятся важной частью экономики Татарстана — растет число IT-компаний. Ключевую роль в этом играет Иннополис: город-спутник Казани, который уже стал одним из главных центров технологического образования в России.

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