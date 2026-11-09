Доступ к технологиям через чувства: подробности шпионского скандала с любовницей главы Nvidia

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jens Kalaene; 5-tv.ru

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Измена взорвала Кремниевую долину и не только: спецслужбы США подозревают возлюбленную топ-менеджера в сборе данных о передовых ИИ-чипах для китайских спецслужб.

Шпионский скандал сейчас набирает обороты вокруг Nvidia. Руководитель одного из самых влиятельных техногигантов США публично признался в измене жене. Но любовный треугольник рискует выйти далеко за пределы семейной драмы. Ведь теперь есть риск, что главная угроза американским технологиям прячется не в китайских хакерских лабораториях, а в спальнях глав Кремниевой долины.

Неужели Пекин нашел новый способ добраться до секретов американского искусственного интеллекта — через чувства? Разбиралась корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Измена, которая при ближайшем рассмотрении похожа на госизмену, взорвала Кремниевую долину. И было, от чего. Глава крупнейшей в мире по капитализации компании утопил собственный брак и почти что свою корпорацию.

«Я должен извиниться перед своей семьей и перед всеми вами. Я изменил своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Моему поступку нет оправдания. Я глубоко сожалею», — говорится в письме.

Самое интересное даже не то, что Хуанг, кстати, сам этнический китаец, женат уже 40 лет, а сама фигура любовницы. Речь о главе некоей сингапурской компании, которая занимается искусственным интеллектом. Спецслужбы США подозревают, что она целенаправленно собирала данные о передовых ИИ-чипах для китайских спецслужб под прикрытием так называемой «медовой ловушки».

«Речь идет о национальной безопасности и экономической безопасности. И это еще одно доказательство того, что если вы занимаетесь искусственным интеллектом, не доверяйте никому», — сказал обозреватель FBN Грейди Тримбл.

Руководство Nvidia запустило внутреннее расследование, правда, Хуанга пока не отстранили. Котировки корпорации ожидаемо просели: за считанные часы акции потеряли более 6%. Ситуацию попытался спасти Дональд Трамп, выразив поддержку миллиардеру-изменщику.

«Я считаю его честным человеком. Думаю, у него, вероятно, есть оправдание. Он проделал потрясающую работу для нашей страны», — сказал президент США Дональд Трамп.

Теперь Хуанга вызывают на закрытые слушания в Конгресс, куда выбрали демократическое большинство, выступающее резко против ИИ-корпораций. В то время как в соцсетях всплывает все больше совместных фотографий пары. Выяснилось, что роман продолжается уже несколько лет. Ресторан, где засветились любовники, сорвал большой куш: те самые места у окна забронированы на месяцы вперед.

«Эта история важна не только для мировой вычислительной отрасли, но и для двусторонних отношений США и Китая. Это очень серьезно и выводит технологическое соперничество между Вашингтоном и Пекином на новый уровень», — сказала исследователь глобальных технологических рынков Мехран Гул.

Примечательно, что история с китайской любовницей главы одного из столпов американского ИИ-рынка — той самой «поляны», на которой державы ведут большую битву, — всплыла именно сейчас. Перед вероятной встречей Трампа и Си Цзиньпина. В Пекине очевидно недовольны обвинениями, которые несутся из Вашингтона.

«Заявления о так называемой китайской шпионской деятельности — это всего лишь безосновательное обвинение, клевета и попытка опорочить нашу репутацию», — сказал представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.

Американские пользователи соцсетей не были бы собой, если бы не раздули новую теорию заговора. Выяснилось, что китайские девушки буквально взяли в осаду директоров самых крупных технокорпораций. У Марка Цукерберга жена — этническая китаянка, как и последняя супруга директора Oracle, та тоже родом из Поднебесной. Так что история Дженсена Хуанга начинает выглядеть не как случайность, а как часть большой схемы.

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