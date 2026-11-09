«Раздели до нитки»: роскошная недвижимость Блиновской отошла государству

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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У блогерши отобрали дом в элитном поселке «Миллениум парк» под Истрой.

Десять объектов недвижимости, ранее принадлежавших блогеру Елене Блиновской и ее семье, уже зарегистрированы в собственности государства. Речь идет о восьми объектах в Москве и двух в Московской области — жилом доме и земельном участке. Об этом сообщает участник процесса «Известиям».

«По Москве восемь объектов, которые принадлежали Блиновской Елене Олеговне и Алексею, были оформлены в пользу государства», — заявил представитель финансового управляющего Марии Ознобихиной. Представитель подмосковного управления Росимущества уточнил, что в регионе переоформлены дом и земельный участок, прежде принадлежавшие блогеру.

Среди этих объектов — загородная резиденция в поселке «Миллениум парк» городского округа Истра. Как сообщал SHOT, особняк площадью около 1700 квадратных метров сменил владельца примерно за три недели до публикации. В доме, по данным издания, шесть спален, отдельная детская, 11 санузлов, бассейн, хамам и библиотека. Есть и гараж на пять автомобилей.

Эта недвижимость вошла в перечень конфискованного по уголовному делу имущества. Однако регистрация прав на государство проходила не автоматически. Несмотря на вступивший в силу приговор, в Росреестре собственниками некоторых объектов продолжали числиться Елена и Алексей Блиновские. Переоформлению мешали аресты, наложенные в том числе в рамках дела о банкротстве. Для завершения процедуры арбитражный суд снял ограничения с части недвижимости.

Что еще конфисковали у Блиновских

Десять зарегистрированных объектов — не все имущество, которое фигурировало в решении о конфискации. В рамках уголовного дела у самой Блиновской обращены в доход государства земельный участок в Истринском районе, здание в поселке «Миллениум парк», три помещения на Серпуховском Валу в Москве, участок в Ялте, автомобили Bentley Continental и Lamborghini Urus, а также деньги на банковских счетах.

В перечень активов супруга блогера Алексея Блиновского вошли около 40 земельных участков в Костромской и Ярославской областях, Крыму и Адыгее, порядка 15 зданий в тех же регионах, машино-места в Москве, несколько автоприцепов, два гидроцикла, снегоболотоход, маломерное судно, автомобиль УАЗ и деньги. Отдельные объекты семьи продолжают фигурировать в процедурах, связанных с банкротством и реализацией имущества.

Ранее сообщалось о снятии ареста с части активов Алексея Блиновского в Ярославской области. По информации MK.RU, речь идет о четырех машино-местах общей стоимостью около 11 миллионов рублей, здании площадью 1153 квадратных метра и двух хозяйственных постройках. Для уточнения сведений о собственниках и составе имущества финансовый управляющий попросил отложить рассмотрение спора.

За что осудили Елену Блиновскую

Савеловский районный суд Москвы вынес приговор блогеру 3 марта 2025 года. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Изначально Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима, штрафу в один миллион рублей и запрету заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с нее 587,619 миллиона рублей и постановил конфисковать имущество.

В октябре 2025 года апелляционная инстанция смягчила наказание: срок лишения свободы сократили до четырех с половиной лет, а штраф — до 950 тысяч рублей. От наказания по статье об уклонении от уплаты налогов блогера освободили из-за истечения срока давности. При этом решение о конфискации имущества сохранило силу.

Дело Блиновской продолжает получать судебное развитие и после вынесения приговора. Ранее адвокаты блогера, ее супруга и родителей направили жалобы в Верховный суд России. Защита добивалась пересмотра наказания и отсрочки его исполнения, однако эти попытки не привели к смягчению приговора. Сама Блиновская отбывает срок в исправительной колонии во Владимирской области.

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