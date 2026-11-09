По решению президента стартовал отбор на третий поток «Время Героев»

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Впервые к обучению смогут присоединиться военнослужащие без высшего образования.

По решению президента России Владимира Путина в стране начался прием заявок на третий поток программы «Время героев». Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании Общественного совета проекта.

«У ребят теперь есть возможность пройти отбор и обучение, а по итогам курса получить государственный диплом. Не случайно президент подчеркнул, что герои специальной военной операции — это новая элита страны», — отметил Кириенко.

Новый набор рассчитан на участников и ветеранов специальной военной операции, у которых нет высшего образования. Программа должна помочь им получить необходимые знания и в дальнейшем применить боевой опыт на государственной и гражданской службе.

Для поступления необходимо иметь российское гражданство и проявить мужество и героизм во время боевых действий в рамках СВО. Кандидатам также потребуется среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование.

Обучение рассчитано на три года вместо стандартных четырех. Первые полтора года участники будут изучать теорию в Президентской академии, после чего перейдут на очно-заочный формат.

Прием заявок продлится до 25 января 2027 года. Для участия необходимо заполнить анкету и написать эссе на официальном сайте программы. Затем кандидатам предстоит пройти тестирование.

Проверка знаний и способностей будет организована в регионах на базе 95 пунктов дистанционной оценки. Они также будут работать в исторических регионах и вблизи районов проведения боевых действий. При отборе учтут воинские заслуги претендентов. По итогам проверки анкет, эссе и тестирования определят будущих участников.

«Впервые пройти курс обучения могут участники и ветераны СВО, не имеющие высшего образования. Но это не означает, что мы снижаем планку — отбор будет как всегда серьезным», — отметил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Проект «Время героев» запустили 1 марта 2024 года по поручению Владимира Путина. Его операторами стали Президентская академия и платформа «Россия — страна возможностей». Выпускники первого потока уже получили назначения или заняли ответственные должности. Второй поток завершит обучение в 2027 году, при этом две трети его участников уже получили новые назначения.

Среди участников, занявших руководящие посты, — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов и руководитель Движения Первых Артур Орлов. Кроме того, 19 участников проекта стали депутатами Государственной думы девятого созыва.

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