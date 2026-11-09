Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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В последние годы наставница олимпийских чемпионов неоднократно сталкивалась с проблемами со здоровьем и проходила лечение в стационаре.

79-летняя Татьяна Тарасова пока не покинула больницу. Об этом ТАСС сообщил ее племянник Алексей Тарасов. Родственник не стал раскрывать подробности лечения и уточнять, когда тренера могут выписать.

«Татьяна Анатольевна пока находится в больнице. Спасибо за беспокойство», — сказал Алексей Тарасов.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер вновь оказалась в медицинском учреждении после ухудшения самочувствия. В сентябре она проходила плановое обследование, после которого вернулась домой. Однако спустя некоторое время Тарасовой снова потребовалась помощь врачей. После очередной выписки она вновь оказалась в стационаре.

По информации РИА Новости, тренер находилась в реанимации, однако критический момент уже миновал. Источник агентства сообщал, что Тарасова пришла в сознание, но продолжала оставаться под наблюдением медиков. При этом ее племянник не уточнял, в каком именно отделении находится родственница.

Какие проблемы со здоровьем были у Татьяны Тарасовой

Нынешняя госпитализация — не первый случай, когда Татьяне Тарасовой требуется серьезная медицинская помощь. Весной 2026 года она также оказалась в больнице, причем некоторое время провела в реанимации. Тогда в Федерации фигурного катания на коньках России объяснили ухудшение самочувствия тренера тяжелой простудой и осложнениями после перенесенной инфекции. Позднее состояние наставницы удалось стабилизировать, и в конце апреля ее выписали домой.

После возвращения из больницы Тарасова поблагодарила медицинских работников за помощь и рассказала о своем самочувствии.

«Врачи старались, теперь я стараюсь», — сказала она.

Однако проблемы со здоровьем у заслуженного тренера появились задолго до последних госпитализаций. В 2013 году Тарасова перенесла сложную операцию на позвоночнике. После хирургического вмешательства ей потребовалась продолжительная реабилитация, но полностью восстановить прежнюю подвижность не удалось.

В последние годы наставница рассказывала, что испытывает трудности при ходьбе. Иногда ей приходилось пользоваться инвалидным креслом, а передвигаться самостоятельно помогала трость. Осенью 2025 года Тарасова признавалась, что из-за проблем с ногой некоторое время практически не могла ходить.

«Я вот сейчас не хожу какое-то время, потому что у меня нога. Но она лучше уже, я по дому хожу без ничего, а так я с палочкой», — рассказывала тренер в беседе с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Помимо проблем с опорно-двигательным аппаратом, у Тарасовой были сложности с сердечно-сосудистой системой. В разные годы сообщалось о повышенном артериальном давлении, гипертонии и приступах мерцательной аритмии. В 2024 году ей дважды за месяц вызывали скорую помощь из-за проблем с дыханием. Медики рекомендовали тренеру соблюдать ограничения, в том числе придерживаться специальной диеты.

В 2022 году также сообщалось о нарушениях кровоснабжения головного мозга. Несмотря на неоднократные обращения за медицинской помощью, Тарасова продолжала следить за событиями в фигурном катании, общаться с коллегами и комментировать выступления спортсменов.

Точные причины нынешней госпитализации и диагноз тренера официально не раскрываются. Поэтому утверждать о чем-то конкретном не представляется возможным.

Как Татьяна Тарасова стала легендой фигурного катания

Татьяна Тарасова — одна из самых известных фигур в истории советского и российского фигурного катания. За десятилетия тренерской работы она подготовила целую плеяду спортсменов, которые прославили отечественную школу на международных соревнованиях.

Будущая наставница родилась в Москве в семье известного хоккейного тренера Анатолия Тарасова. На коньки она встала еще в детстве, а сама занималась фигурным катанием на профессиональном уровне. Однако спортивную карьеру пришлось завершить в 19 лет из-за травмы плеча. Уже через год Тарасова начала тренировать других спортсменов. Именно в этой профессии ей удалось добиться мирового признания.

В 1975 году ей присвоили звание заслуженного тренера СССР. За годы работы Тарасова воспитала множество чемпионов, которые становились победителями крупнейших международных турниров. Среди ее наиболее известных учеников — Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Алексей Ягудин, Оксана Грищук и Евгений Платов. Все они добивались высших наград на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Масштаб тренерской работы Тарасовой подтверждают и результаты ее воспитанников. К 2004 году фигуристы, подготовленные под ее руководством, завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь олимпийских золотых наград. В 2008 году заслуги Тарасовой получили международное признание: ее имя внесли в Зал славы мирового фигурного катания.

Даже после завершения активной тренерской деятельности Татьяна Анатольевна оставалась заметной фигурой в спортивной жизни страны. Она продолжала выступать в роли эксперта, оценивать выступления фигуристов и высказываться о перспективах российских спортсменов на международной арене.

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