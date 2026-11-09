Патрушеву представили российские разработки для защиты морских объектов

Фото, видео: Морская коллегия Российской Федерации; 5-tv.ru

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Среди новинок оказалась плавучая платформа, недавно прошедшая испытания на Ладожском озере.

Помощнику президента России, председателю Морской коллегии Николаю Патрушеву представили новые отечественные разработки для защиты портов, военно-морских баз и других объектов морской инфраструктуры от террористических угроз. Об этом сообщила пресс-служба Морской коллегии РФ.

Среди образцов оказались экспериментальные системы безопасности и уникальная плавучая платформа «Плот-47», которая недавно успешно прошла боевые испытания на Ладожском озере.

Эти технологии призваны противостоять атакам беспилотников и безэкипажных катеров. Под защиту планируют взять морские суда, порты и объекты нефтегазодобычи.

С разработками Патрушев ознакомился во время встречи с производителями и конструкторами в Санкт-Петербурге.

Отдельное внимание председатель Морской коллегии уделил поддержке предприятий, работающих над созданием таких систем. Этот вопрос он обсудил с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и руководством Ленинградской области.

Кроме того, Патрушев провел заседание президиума научно-экспертного совета Морской коллегии России, посвященное созданию и испытаниям нового оборудования. Участники встречи также затронули вопросы подготовки специалистов и работы инженерных классов в Ленинградской области.

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