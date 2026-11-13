Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю с 16 по 22 ноября

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 16 по 22 ноября.

До воскресенья Солнце сонастроено со всемогущим Скорпионом. Сохраняются благоприятные условия, чтобы уладить дела в бизнесе, завоевать внимание окружающих и повысить свой рейтинг в глазах общественности. Умение добиваться поставленных целей и побеждать позволит продвигаться предпринимателям, рекламодателям, спортсменам и всем, кто не боится трудностей. Напряженные аспекты Солнца к Марсу и Юпитеру до конца недели задают агрессивный фон. Вероятны вспышки ревности, завышенные ожидания, борьба характеров и столкновение интересов. Будьте особенно внимательны в общении с близкими и коллегами, добавьте немного мягкости и попытайтесь понять другую сторону.

22 ноября Светило меняет декорации с глубины и контроля на оптимизм Стрельца. Настроение станет заметно светлее. Появляется желание двигаться вперед, стремление к новым знакомствам, обучению, путешествиям и культурному обмену. Благоприятный период для углубления в проекты, связанные с международным или туристическим направлением, сотрудничество с рекламными компаниями для продвижения своих услуг. Планируйте поездки, начинайте обучение, знакомьтесь с новыми людьми.

Меркурий в Скорпионе уже не ретрограден, но в начале недели еще может ощущаться торможение в делах и переговорах. К середине ситуация начнет проясняться и становится проще возвращаться к важным разговорам и принимать решения. Хорошо для смелых инициатив, но требуется осторожность в высказываниях. Планета разума в водной стихии позволяет видеть людей насквозь, обнаруживать вещи и закономерности, которые беспокоят или интересуют. Связь интеллекта с финансовым знаком помогает становиться более финансово-ориентированными и генерировать идеи для получения дохода. Успешны торговые, финансовые и любые предпринимательские дела.

Венера в Весах ценит искусство и общественную жизнь. Она настроена на гармонию и воспринимает жизнь с точки зрения красоты и справедливости. Благодаря связи с Юпитером, чувства проявляются более интенсивно и основываются на откровенности и честности. Предоставится возможность повлиять на окружающих благодаря утонченности и дипломатии, обрести популярность в социуме, разрешить судебные споры, укрепить позиции в индустрии красоты, преуспеть в области финансов и крупных инвестиций. Делая запрос на богатство, добавьте акцент на красивые вещи и предметы искусства.

Важное событие недели — мощное и потенциально конфликтное соединение Марса и Юпитера во Льве. Чувствуется прилив уверенности, желание действовать смело и масштабно, заявить о себе. Но есть и обратная сторона этого союза: Юпитер раздувает все, к чему прикасается, включая амбиции и возможные последствия, а Марс добавляет резкости и импульсивности. Вследствии зашкаливающего эгоцентризма это влияние может приводить к конфликтам на ровном месте. В сочетании с кармическим узлом, кому-то предстоит вернуть кармические «долги» и закрыть старые обиды.

Предлагайте идеи, начинайте свой проект, но избегайте самоуверенности и не превращайте каждое несогласие в борьбу за власть. Берегите отношения — в эти дни лучше лишний раз промолчать, чем доказать свою правоту ценой ссоры или юридических споров. Энергии будет много, но направить это топливо нужно в одну конкретную цель, а не пытаться охватить всё сразу

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов хмурая осенняя пора усиливает потребность в светских и праздничных мероприятиях. Круговорот событий в сфере досуга и творчества позволит ярко прожить эти ноябрьские дни. Получить глубокие и метафизические ощущения поможет любимый человек или хобби, которое вас вдохновляет. Откройтесь новым волнующим энергиям, способствующим вашей трансформации.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, не стоит тратить силы и энергию на конфликты с близкими. Переключитесь на наведение порядка дома, внесите изменения в интерьер, добавьте больше уюта и стильного декора. Старайтесь быть добрее к родным, даже если ваши чувства неоднозначны. Так вы не только гармонизируете домашнюю обстановку, но и сведете к минимуму вероятность разногласий.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоит оперативное решение рабочих и деловых вопросов. Уделите время организации комфортных условий труда, так как это является залогом физического и психического здоровья. Звезды рекомендуют применить свои прекрасные деловые и коммуникативные качества при взаимодействии с людьми. Ваш любознательный дух вкупе с обострившейся интуицией подскажет оптимальные направления для профессионального развития.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков стремление к модным вещам, дорогостоящим увлечениям или посещению элитных салонов красоты приводит к превышению расходов над доходами. Вы сейчас склонны воспринимать мир в розовых очках и потворствовать своим прихотям. Составьте список необходимых покупок, чтобы не тратиться под влиянием эмоций. Наполнить себя позитивной энергией помогут творческие занятия и качественный, но спокойный отдых.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, ваш творческий потенциал найдет применение при обустройстве дома или перепланировки помещений. Семейные вопросы также всплывают на повестке дня, требуя незамедлительного решения. Лучшее средство от осенней хандры — это уединиться и пребывать в состоянии спокойствия в надежном убежище. Пока не стоит строить серьезных планов, живите по комфортному графику. Интуиция вас не подведет. Медитативные практики, сон, йога помогут снять излишнее беспокойство и обрести точку опоры во внутреннем мире.

Дева — гороскоп на неделю

Ум Дев требует спокойствия. Интуиция в этот период сильна, что может выражаться в неожиданных инсайтах. Не забудьте включить воображение и фантазию. Высокие состояния сознания помогут легко пройти кризисные ситуации с присущей вам гибкостью и маневренностью. Однако, концентрация снижается и есть риск утери документов или гаджетов. Также не поддавайтесь на уловки телефонных мошенников и постарайтесь не принимать важных решений.

Весы — гороскоп на неделю

Весы настроены на беззаботность и не теряют надежды на счастливый случай в отношении финансов. Но звезды говорят: резко меняющиеся обстоятельства могут внести коррекцию в ваши планы. Планировать доход в это время сложно, а вот изучение новых методов сбережения и вложений может принести долгосрочную выгоду. Также это подходящий момент, чтобы пересмотреть текущие расходы и найти способы более эффективного управления ресурсами.

Скорпион — гороскоп на неделю

От Скорпионов неделя потребует терпения, настойчивости и усердного труда. Возросшее честолюбие заставляет двигаться к цели напролом, не замечая препятствий. Выделите время, чтобы проработать четкую стратегию действий по усилению профессиональных качеств или преодолению препятствий в бизнесе. Особенно важно обрести ощущение собственной ценности. Приложив определенные усилия, вы способны преуспеть в работе, получить повышение и зарекомендовать себя в качестве профессионала.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов открываются заманчивые перспективы и жизненные возможности. Расширяя кругозор и развивая потенциал, вы способны постичь истины, недоступные для других. Природа не зря наделила вас богатым воображением и глубоким необъятным внутренним миром. Устремите вектор движения ко всему новому и масштабному: к новым впечатлениям, знаниям, целям, обществу и увлечениям. Займитесь творчеством, освойте психологические техники, познакомьтесь с культурой других народов.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козероов усиливается склонность рисковать, совершать спонтанные поступки и идти на поводу у своих чувств. Возьмите под контроль свои финансы и игнорируйте заманчивые кредитные предложения. Крупные сделки и получение денежных займов с наибольшей вероятностью сложатся непредвиденным образом. Направите свою целеустремленную натуру на объединение с коллективными интересами. В любом случае, оценивайте свои промахи с позитивной стороны и извлекайте полезные уроки.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев возможен разрыв деловых соглашений и охлаждение в отношениях супругами. Звездный посыл в том, чтобы опираться на себя и свои ресурсы, а не надеяться на поддержку окружающих. Не рекомендуется оформлять юридические документы, заключать значимые договоры и контракты. Самоконтроль и аскетичность в чувствах — это ваш надежный плот в бушующем океане событий.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, посвятите это время формированию здорового образа жизни, сбалансированному питанию, оздоровительным практикам и физическим упражнениям. Учитывая фазу растущей Луны, переедание может привести к набору веса. Эффективным окажется использование технологий продаж, налаживание деловых связей, коммуникация и обучение. Переходите на более высокий уровень, расширяйте клиентскую базу, наращивайте торговые обороты, учитесь тому, чего не хватает для успешной реализации.

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