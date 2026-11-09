Буланова заявила, что не загибает стоимость билетов на свои концерты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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У певицы напряженный график. Она работает также много, как когда-то в 1990-х.

Стоимость билета на концерт заслуженной артистки России Татьяны Булановой адекватная. Об этом она заявила сама изданию NEWS.ru.

«Нет, мы не загибаем. У нас абсолютно адекватные цены на концерт», — сказала исполнительница.

Работает как в 1990-х

Она добавила, что вернулась к гастрольному графику, который у нее был когда-то в 1990-х годах. Две недели артистка находится либо в пути, либо на сцене, а затем устраивает себе такую же 14-дневную передышку.

В 2000-х она от такого режима отказалась из-за усталости. Поэтому предпочитала выступать лишь на корпоративных или давала небольшие концерты. Но за эти годы она успела хорошенько отдохнуть, и теперь у нее есть энергия, чтобы вновь работать в полную силу, заявила знаменитость.

К тому же, середина 2020-х принесла еще одну волну популярности артистам, которые были на пике в последнее десятилетие прошлого века или в первой декаде текущего столетия. К таким звездам относится и Буланова.

В чем причина ее популярности, которая не сходит столько лет, не имеет представление и сама певица. Однако она выдвинула предположение, что дело в ее внешней привлекательности в сочетании с талантом.

Самая скромная из отечественных звезд

Звезды 1990-х и 2000-х пользуются большой популярностью и на новогодних корпоративах. Помимо Татьяны Булановой немаленький спрос есть и на певца Шуру, а также на группы «Руки Вверх!» и «Иванушки International». Не покидают этот список и народные артисты вроде Надежды Кадышевой, Григория Лепса и Филиппа Киркорова.

Однако за концерт многих из них в новогодние праздники придется заплатить не просто миллионы, а десятки миллионов рублей. Цена за выступление на корпоративе Лепса может достигать 40 миллионов рублей. Киркоров и «Руки Вверх!» стоят в два раза дешевле, но 20 миллионов тоже немаленькая сумма. При этом услышать знаменитого «Алешку» в ночь с 31 декабря на 1 января не выйдет. Так как солист коллектива «Руки Вверх!» Сергей Жуков сам праздник предпочитает проводить с семьей.

На их фоне ценник Татьяны Булановой очень даже скромный.

«В этом году в лидерах по новогодним заказам Татьяна Буланова. У нее больше всего концертов в праздничные дни. Татьяна берет по пять-шесть миллионов рублей за концерт и из-за гуманных расценок стала лидером новогоднего «чеса», — заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

К тому же исполнительница воспринимает работу в праздники как часть профессии, поэтому не отказывается выступать и в новогодний период.

На сцену в любом состоянии

На сцену артистка готова выйти даже больной. На музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио» корреспонденту 5-tv.ru она рассказала о своих приключениях во время гастролей.

«Я была на гастролях в Германии, и мы какую-то дискотеку должны были после концерта отработать. Я подвернула ногу — не сломала, но у меня был жуткий вывих. И я, правда, не с гипсом, но с костылем поднялась на сцену и на одной ноге подтанцовывала, а вторая у меня была в свободном полете», — вспоминала Буланова.

Также как-то перед выступлением ей стало плохо. Коллеги попытались помочь, угостив ее какими-то таблетками. В результате такая помощь спровоцировала резкий скачек артериального давления. К счастью, обошлось без серьезных последствий для здоровья.

Правда, в медиапространстве стали распространяться подозрения, что такой напряженный график и готовность выходить на сцену в любом состоянии связаны с финансовыми проблемами мужа артистки, бизнесмена Валерия Руднего.

Исполнительница старше своего избранника на 19 лет. И во всех интервью и комментариях заявляет о том, что счастлива в браке. Однако от СМИ не укрылись проблемы предпринимателя с деньгами. Некоторые даже высказывают предположения, что Руднев женился на Булановой из корыстных целей.

«Не исключено, что Валерий Руднев изначально женился на Татьяне Булановой не только по любви, но и с неким расчетом, потому что брак был официально заключен в 2023 году, а известная информация о его долгах была уже в 2022 году. Соответственно, делаем выводы», — отмечает светский журналист Светлана Ключкина программе Пятого канала «Светская хроника».

В 2026 году стало известно об очередных финансовых проблемах бизнесмена. У одной из его компаний накопился долг перед налоговой свыше чем на миллион рублей. Больше половины этой суммы Руднев должен государству.

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