От кражи Telegram-аккаунтов до «защиты» денег: как не стать жертвой мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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В преддверии праздник злоумышленники возвращаются к старым схемам обмана.

В преддверии праздников мошенники вернутся к старой схеме обмана граждан. Речь о кражи Telegram-аккаунтов. О том, как не попасться на удочку преступников, читайте в материале 5-tv.ru.

Как мошенники крадут Telegram-аккаунты

В Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД России сообщили, что перед праздниками мошенники активизируют старую схему кражи Telegram-аккаунтов под видом бесплатной Premium-подписки.

Обман начинается с сообщения в мессенджере от незнакомого лица или человека из списка контактов. Получателю предлагают активизировать подарочную подписку, перейдя ниже указанной ссылке или отсканировав QR-код. Подается это все под видом того, что в честь праздника якобы действует скидка.

Сотрудники МВД РФ пояснили, что за предложение скрывается поддельная страница авторизации в Telegram. На фальшивом сайте потенциальную жертву просят указать номер телефона и код доступа. Выполнив эти действия, человек тут же лишается доступа к своему аккаунту. Получив необходимые данные, мошенники сразу меняют пароль, и настоящего владельца выбрасывает из аккаунта. После зайти обратно человек не сможет.

После захвата учетной записи злоумышленники могут рассылать сообщения от имени пострадавшего. Так афера распространяется дальше: знакомые жертвы начинают получать предложения воспользоваться скидкой и активировать Premium-подписку.

В МВД РФ признавали россиян внимательнее относиться к подобным сообщениям в мессенджере и не переходить на посторонние ресурсы ради бесплатного Telegram Premium.

Прокуратура предупредила о новой уловке мошенников

Прежде прокуратура Подмосковья предупредила о новой схеме мошенников. По данным ведомства, преступники все активнее добавляются в общедомовые соседские чаты. Таким образом они с легкостью втираются в доверие граждан.

В чате мошенники находят «друзей по интересам». После чего начинают общаться с ними в личных сообщениях. Когда же с потенциальной жертвой устанавливается легкий доверительный контакт, то киберпреступники под видом заботливых соседей отправляют вредоносный документ. Это может быть электронная книга или любой другой PDF-файл.

С помощью специальных скриптов или фишинговых страниц, замаскированных под безобидный документ, мошенники получают доступ к личным данным. Впоследствии украденные профили они могут использовать для рассылки спама, вымогательства денег от имени потерпевших или продажи этих данных третьим лицам.

В прокуратуре Подмосковья напомнили, что книги можно найти бесплатно в библиотеках, проверенных каналах и на сайтах издательств. Поэтому, если малознакомый, но при этом общительный сосед вдруг присылает электронную книгу не стоит спешить радоваться и открывать, вероятно, опасный файл.

В МВД раскрыли приемы киберпреступников

Ранее в МВД России рассказали, что большинство мошеннических схем строится на психологическом давлении, которое заставляет людей принимать поспешные решения.

Чаще всего киберпреступники, желая получить желаемое, начинают запугивать жертв. Из-за страха у людей отключается критическое мышление. В результате человек теряет все свои сбережения.

Одной из самых распространенных схем до сих пор остается мнимая защита денег. Преступники звонят жертве и сообщают, что кто-то пытается украсть его средства, оформить кредит на его имя или что его счет якобы проверяют правоохранительные органы. Если человек безоговорочно верит голосу в трубке злоумышленники переходят в следующему шагу. Они начинают убеждать перевести деньги на «безопасный счет» или передать наличные курьеру.

Еще один популярный прием — запугивание уголовной ответственностью. Мошенники также связываются с человеком и под видом следователя или прокуратуры рассказывают о несуществующих уголовных делах, подозрительных переводах или связях с запрещенными организациями, чтобы вызвать панику и не дать человеку спокойно разобраться в ситуации.

Цель при этой схеме обмана та же, что и в первом случае — украсть деньги.

Кроме того, нередко злоумышленники обещают высокий доход от инвестиций в ценные бумаги, криптовалюту и различные цифровые проекты.

Еще аферисты предлагают легкий заработок или удаленную работу. Сначала они могут даже заплатить небольшую сумму, а затем требуют внести собственные деньги якобы для активации аккаунта или получения более выгодных заданий. По такой же схеме действуют и при предложениях работы за границей, когда просят заранее оплатить оформление документов, виз или страховок.

В МВД призвали россиян с особой осторожностью относиться к подобным звонкам.

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