«Не по вине человека»: из-за чего случился пожар в квартире сестры Нюши

Фото, видео: © РИА Новости/ Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Запах гари, черный дым и экстренная эвакуация — так вспоминают происшествие соседи двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной.

Биокамин мог стать причиной пожара в московской квартире, в результате которого пострадала двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина — сестра певицы Нюши. Подробности происшествия 5-tv.ru рассказали очевидцы.

Жильцы дома на улице Багрицкого начали эвакуироваться после того, как сработала пожарная сигнализация. Соседи почувствовали запах дыма и поспешили покинуть квартиры, забирая с собой детей и домашних животных.

«Для всех жителей дома это была стрессовая неожиданная ситуация. Сработала пожарная сигнализация, выглянули все из дверей — был запах дыма, гари. Все соседи с детьми на руках, с домашними животными выбегали из дома. Пожарные приехали молниеносно, спустя пять минут после сирены уже были и пожарные машины, и скорые», — рассказала соседка Марии Шурочкиной Татьяна Терентьева.

Другой очевидец, Дмитрий Сафронов, сын народного художника России Никаса Сафронова, вспомнил, что проснулся от сигнала тревоги. Заглянув в глазок, он увидел, как соседи покидают квартиры. Вскоре мужчина почувствовал запах гари и узнал, что горит жилье на 17-м этаже.

По его словам, лифт уже не работал, поэтому людям пришлось спускаться по лестнице. На улице соседи заметили черный дым, выходивший из окон. Позже стало известно, что из горящей квартиры вывели женщину с ожогами.

«В этот момент пожарные уже поднимались. Так оперативно — в течение буквально часа, все мероприятие закончилось, все потушили», — поделился Дмитрий.

По предварительной версии, причиной возгорания стал биокамин. Дмитрий предположил, что происшествие могло быть связано с заправкой устройства специальной жидкостью. При этом он подчеркнул, что нельзя исключать и техническую неисправность устройства.

«Технике свойственно ломаться, поэтому, возможно, это произошло даже не по вине человека», — отметил очевидец.

Пожар произошел вечером 8 ноября около 22:30 в доме № 18 на улице Багрицкого в Москве. Огонь охватил одну из комнат квартиры на площади около пяти квадратных метров. Во время тушения спасатели эвакуировали человека, после чего возгорание удалось локализовать.

Пострадавшей оказалась 31-летняя Мария Шурочкина. Спортсменку госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Врачи диагностировали у нее ожоги первой и второй степени лица, рук и грудной клетки.

Мария Шурочкина — заслуженный мастер спорта России, двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Золотые медали она завоевала на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и Токио в 2021-м. Кроме того, в активе спортсменки 11 титулов чемпионки мира. Мария приходится младшей сестрой певице Нюше.

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