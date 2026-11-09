За жизнь Анатолия Цоя борются врачи: певец экстренно оказался в больнице

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Первые проблемы со здоровьем артист почувствовал еще во время гастролей в Турции. После лечения ему стало лучше, однако вскоре состояние снова ухудшилось.

Российский певец Анатолий Цой попал в больницу во время поездки в Китай. У 37-летнего артиста диагностировали перитонит, сильное воспаление брюшной полости и внутреннюю гематому. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Первые признаки недомогания Цой почувствовал еще в конце октября, когда находился на гастролях в Турции. Тогда ему потребовалась помощь врачей частного госпиталя.

После лечения самочувствие исполнителя улучшилось, и он решил продолжить поездку. Однако уже в Китае певцу вновь стало плохо.

В ходе обследования медики выявили воспалительный процесс в брюшной полости, перитонит и внутреннюю гематому. Сейчас Цой продолжает лечение в одной из китайских клиник.

К обсуждению дальнейшей тактики лечения подключились российские специалисты из ведущих федеральных медицинских центров.

Несмотря на возникшие осложнения, в настоящее время артист чувствует себя хорошо и сохраняет позитивный настрой.

Анатолий Цой получил широкую известность как участник группы MBAND, созданной в 2014 году по итогам музыкального проекта «Хочу к Меладзе». После распада коллектива в 2020 году исполнитель продолжил сольную карьеру под сценическим именем TSOY.

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