Торчала кость: что известно о состоянии сестры Нюши Марии после пожара

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Пламя вспыхнуло в квартире олимпийской чемпионки по синхронному плаванию.

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванью и сестра певицы Нюши Мария Шурочкина находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В результате пожара в квартире спортсменки на улице Багрицкого в Москве пострадала сама синхронистка. У нее сильно обожжена верхняя часть туловища.

«Она получила ожоги 30% тела — повреждены голова, шея, грудная клетка, живот и руки», — уточнил источник.

Шурочкина была госпитализирована и сейчас находится в тяжелом состоянии. Ее доставили в реанимацию в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского с ожогами I и II степени.

Возгорание произошло вечером, около 22:30, 8 ноября. Огнем была охвачена одна из комнат площадью пять квадратных метров в квартире спортсменки. Предположительно причиной пожара могла стать вспышка паров топлива во время заправки биокамина. Однако точная причина возгорания пока неизвестна.

По словам соседки спортсменки, когда спасатели прибыли на место и выводили Шурочкину из горящей квартиры, она была в сознании. Однако сильные повреждения тела были заметны невооруженным глазом. По воспоминаниям соседки, на руке была видна кость и торчало мясо. Женщина предположила, что синхронистка сама тушила огнь.

Заглянув в квартиру, свидетельница увидела, что пламенем был охвачен диван пловчихи.

Мария Шурочкина — двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 11-кратная чемпионка мира и заслуженный мастер спорта России. Она завоевала золото на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро в 2016 году и Токио в 2021-м. Спортсменка также является младшей сестрой певицы Нюши.

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