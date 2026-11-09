Пригожину пришлось спасать лицо после экстремального похудения: что случилось

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Instagram*/ prigozhin_iosif; 5-tv.ru

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Всего за полгода мужчина избавился от 17 килограммов.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, муж народной артистки России Валерии, после резкого похудения столкнулся с побочным эффектом и оказался в больнице. Что с ним произошло? Почему Пригожин решился сесть на диету? И как ему удалось всего за полгода сбросить 17 килограммов? Читайте в материале 5-tv.ru.

Почему Иосиф Пригожин оказался в больнице?

После резкого похудения Иосиф Пригожин столкнулся с побочным эффектом. У него заметно обвисла кожа на лице. В связи с этим муж Валерии решил обратиться за помощью в больницу. Опытные врачи нашли идеальный способ решить его проблему — безоперационная подтяжка. Во время процедуры Пригожин записал видео, в котором рассказал подробности.

«Похудеть — это только полдела. Главный квест — удержать лицо! После сброшенных восьми килограмм кожа заметно просела», — поделился Иосиф, отметив, что поэтому сразу после возвращения из Узбекистана он обратился в московскую клинику.

Муж Валерии пояснил, что ему делают подтяжку лица при помощи специального аппарата. Эффект от данной процедуры накопительный. То есть результат работы врача можно будет увидеть спустя некоторое время.

«Работаем на перспективу», — заметил Пригожин.

На видео врач, который проводил процедуру, сказал, что Иосифу надо будет пройти восстановительную процедуру еще раз. Это нужно для достижения наилучшего результата.

Почему Пригожин решился сесть на диету?

Борьбу с лишним весом Иосиф Пригожин ведет много лет. Желание обладать хорошей фигурой не выдерживало под натиском любви к «вредной» и жирной.

В итоге серьезно взяться за себя продюсер смог только после того, как Валерия в прямом смысле выставила его из своей спальни. Дело в том, что он начал очень сильно храпеть, и артистка отказалась ложиться с ним в одну кровать.

«В последнее время уже меня выгоняла в другую комнату. И номер просила брать в соседней гостинице», — делился Пригожин.

Добиться заметных результатов продюсеру удалось осенью.

«У меня цель еще десять, и все, хватит. С 58 (размера одежды. — Прим. ред.) перешел на 54», — сказал муж певицы в программе Пятого канала «Светская хроника».

При этом путь к желанным цифрам на весах для супруга народной артистки РФ был непростым. Самостоятельно Иосиф сбросил всего три килограмма. Избавиться от остального «груза» помогла лекарственная терапия, снижающая аппетит. С ее помощью лишний вес Пригожина буквально таял на глазах. В общей сложности за полгода он сбросил 17 килограммов.

Также добиться «вау» эффекта Иосифу удалось, пересмотрев свое питание. Пригожин сел на диету. Он отказался от алкоголя, жареной пищи, перешел на дробное питание и уменьшил порции.

Как отреагировала Валерия на преображение Пригожина?

Валерия призналась, что гордится результатами похудения своего супруга Иосифа Пригожина. По словам певицы, после того как он сбросил вес, его самочувствие заметно улучшилось, а сил и энергии стало гораздо больше. Но самое главное — исчез храп.

«Смотри, какой результат (после похудения. — Прим. Ред.)», — сказала Валерия корреспонденту 5-tv.ru на совместных с певицей Sabi съемках сниппетов — коротких видео еще невышедшей песни.

Также Валерия рассказала, как «уколы красоты» повлияли на Пригожина. По словам исполнительницы хита «Часики», начав лечение Иосиф практически перестал смотреть на еду.

«Я вам просто хочу сказать вот простым русским словом: жрать не хочется. Ну, не хочется кушать просто, и все. Ну вот я сегодня поел, через силу просто съел там кусочек рыбки, например, да, но ты уже не сможешь. Вот, например, сидишь за столом, ешь, ешь, ешь, ешь, а тут есть как будто бы ограничитель», — так объяснял свои ощущения от лекарств сам Пригожин.

Врачи предупреждают: «уколы красоты» вовсе не так безобидны. И могут вызвать серьезные побочные реакции. Поэтому надо действовать только под строгим контролем специалистов. Иосиф Пригожин так и делает. Он регулярно сдает анализы и посещает доктора. Если этого не делать, то есть риск вместо идеальной фигуры получить куда более серьезные проблемы со здоровьем, чем лишний вес.

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