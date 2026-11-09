Холодец может выйти боком: кому нельзя налегать на праздничное блюдо

Диетолог Русакова перечислила заболевания, при которых не стоит есть холодец

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мясная закуска содержит вещества и жиры, которые могут негативно влиять на состояние людей с определенными заболеваниями.

Холодец может быть нежелателен для людей с подагрой, мочекаменной болезнью и повышенным холестерином. Об этом «Абзацу» рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова.

По словам специалиста, блюдо содержит вещества и жиры, которые могут негативно влиять на состояние людей с определенными заболеваниями. В частности, осторожность следует соблюдать при повышенном уровне мочевой кислоты, подагре и мочекаменной болезни.

«Людям с повышенной мочевой кислотой это может навредить», — пояснила Русакова.

Также врач не рекомендует холодец при гастрите с повышенной кислотностью, холецистите и панкреатите. При нарушении липидного обмена, сопровождающемся высоким уровнем холестерина, от жирных вариантов блюда также лучше отказаться. Особенно это касается холодца из свинины и говядины.

С осторожностью к заливному следует относиться и людям с повышенным артериальным давлением. Избыток соли в наваристом бульоне может способствовать его повышению.

При сахарном диабете второго типа важно контролировать калорийность рациона и количество животных жиров. Поэтому свиной или говяжий холодец врач советует заменить более легким рыбным заливным.

Ранее специалисты также рассказали о возможных рисках употребления комбучи. Напиток готовят из подслащенного чая с помощью культуры микроорганизмов, известной как чайный гриб. При нарушении технологии приготовления в напитке может появиться плесень. Терапевт, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев отметил, что некоторые виды плесневых грибов способны вырабатывать афлатоксин.

При появлении плесени содержимое банки следует выбросить. При этом готовую комбучу рекомендуется хранить в холодильнике, поскольку при комнатной температуре процесс брожения продолжается. По словам Еделева, осторожность с ферментированными продуктами также необходима людям с некоторыми хроническими заболеваниями. При проблемах с печенью специалист рекомендует отказаться от употребления таких продуктов.

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