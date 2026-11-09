Давно пора? Почему Нонна Гришаева до сих пор не получила звание народной артистки РФ

Нонна Гришаева не понимает, почему все еще не получила звание народной артистки РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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При этом актрису и телеведущую наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Народная артистка России Нонна Гришаева, в отличие от многих своих ровесников и коллег, которые моложе нее, до сих пор не получила звание народной артистки России. О том, как она к этому относится, актриса рассказала телеведущей Тутте Ларсен для издания «Абзац».

«Не понимаю, почему так получилось»

В июле Гришаевой исполнилось 55 лет. Во многих СМИ, по словам Ларсен, был поднят вопрос о том, почему актриса до сих пор не получила звание народной, ведь «давно пора».

Ларсен спросила, не обидно ли артистке из-за того, что ее так обделяют.

«Мне вместо звания дали орден „За заслуги в культуре и искусстве“. Хотя тоже странно, потому что обычно этот орден дают уже народным. У меня как-то перескочили через звание и дали орден. Я не совсем понимаю, почему так случилось», — пояснила Гришаева.

Она также добавила, что обиды как таковой лично у нее нет, но сложившаяся ситуация ей действительно кажется странной. Более того, это вызывает путаницу, ведь иногда ей ошибочно это звание приписывают.

«На концертах меня объявляют, как народную, и мне приходится выходить и извиняться. Говорить: „Извините, я всего лишь заслуженная“. Потому что в умах большинства людей я давно народная, поэтому, наверное, так и объявляют», — предположила Гришаева.

Актриса отметила, что у некоторых артистов млоложе нее также есть это звание, но ее оно все еще обходит стороной.

Звание уже не народное?

Больше самой Нонны Гришаевой несправедливость в данном вопросе волнует ее мужа, режиссера Театра РОСТА в Царицыно Александра Нестерова-Лейдермана. Из-за этого он даже специально изучал особенности данного звания, его историю и критерии оценивания артистов.

По словам Нестерова-Лейдермана, в наше время данное звание перестало «даваться народом». Раньше, как утверждал постановщик, были критерии, которые являлись свидетельствами того, что именно общество, люди считают определенного артиста своим достоянием.

Сейчас же, вероятно, этот вопрос решается группой экспертов из определенных структур. И у них, естественно, есть свое субъективное мнение. К тому же раньше, например, при первом президенте России Борисе Ельцине, званий давалось больше. Сейчас народного присваивают реже. Это, в том числе, повышает престиж и статус звания. Более того, были случаи, когда народного давали артистам сразу, «перескочив» звание заслуженного артиста.

Театр РОСТА, где Нонна Гришаева является художественным руководителем, подавал документы для присвоения ей звания народной артистки РФ и получил отказ. Это, по словам актрисы, происходит уже не впервые.

Любовь зрителей важнее

К наградам и званиям Гришаева относится спокойно, куда важнее для нее любовь и признание зрителей. При этом она не исключает того, что в комиссии, которая ответствена за распределение званий, ее кто-то просто недолюбливает.

Артистка сравнивает себя с народной артисткой СССР Людмилой Гурченко. Их судьбы, по мнению актрисы, во многом похожи. Им присуще преданность профессии и любовь зрителей. При этом обе артистки переживали этапы с отсутствием ролей. Кроме того, и та, и другая испытывали неприятие со стороны начальства.

Звание заслуженной артистки РФ Гришаевой было присвоено 20 лет назад, в 2006 году. У актрисы несколько десятков театральных работ и более 94 ролей в кино и сериалах. Первую свою роль в фильме «Фотографии на стене» актриса сыграла еще ребенком. А дебют на театральной сцене произошел в 1981 году.

В 1994 году Гришаева окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина после чего вошла в состав труппы театра имени Вахтаногова.

У актрисы все еще есть роли, которые она бы мечтала сыграть. Среди них — Салли Боулз из мюзикла «Кабаре» и не только.

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