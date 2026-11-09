Фото, видео: www.globallookpress.com/Sgt. John Schoebel; 5-tv.ru

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Накануне трехсторонней встречи в ОАЭ представители Старого Света добиваются права голоса.

К трехсторонней встрече в Эмиратах уже практически все готово. Каждый пытается закрепить за собой роль в будущем урегулировании. Добиваются права голоса и европейцы. Трамп в это время рассуждает о новой карте Украины.

Но за дипломатической суетой просматривается куда более масштабная интрига: кто и на каких условиях хочет определять новую архитектуру безопасности в Европе и мире? Разбирался корреспондент «Известий» Николай Иванов.

За считанные часы до встречи в Абу-Даби лидеры будто стремятся «застолбить» свое участие в мирном процессе, где Украина — только эпизод. Контекст шире — новая архитектура планетарной безопасности. Дональд Трамп ради этого готов слегка изменить границы Незалежной.

— Мы же получили независимость Украины, верно?

— Пока вы ничего не получили. Посмотрим, чем все закончится.

— Но вы надеетесь, что в итоге Украина останется свободной и независимой?

— Думаю, мы заключим соглашение. Думаю, так и будет. И в итоге Украина будет немного другой формы, — сказал президент США Дональд Трамп.

Причем чуть ли не впервые Трамп прямо возлагает ответственность за конфликт лично на Зеленского.

— Кому вы больше доверяете — президенту Путину или президенту Зеленскому?

— Предпочел бы не отвечать. Но я хорошо лажу с обоими. Когда они встретились впервые, по отношению к России было проявлено огромное неуважение. Я больше ничего не хочу говорить.

Американский президент не называет ни даты, ни места. Но, судя по всему, речь идет о встрече в Нормандском формате в Париже. Декабрь 2019. Тогда во время выступления Владимира Путина по сути Минских соглашений Зеленский откровенно паясничал.

Украинскую делегацию на переговорах возглавит Рустем Умеров. Будет там и внесенный в России в список террористов Кирилл Буданов*, а также Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий. Пополам — дипломаты и военные. Которые в последние дни в унынии. То утверждают, что Киев недополучил уже одобренную американцами матпомощь на 16 миллиардов. То скорость Starlink им Штаты искусственно замедлили. Глава Белого дома отвечает уклончиво.

— Почему вы не можете сказать, кто ее снизил?

— Потому что не знаю. Не знаю. Система очень хорошая. Возможно, скорость действительно снижали, но я даже в этом не уверен, — сказал президент США Дональд Трамп.

Засуетились и европейцы. Французы решили, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби — они немножко четырехсторонние. И тут «шерше ля Франс»: за каким именно столом собирается сидеть Париж в Арабских Эмиратах? Переговоров — или где-то рядом в пятизвездочном отеле.

«Франция будет там и донесет позицию Европы, которую происходящее затрагивает в первую очередь», — сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Никаких иллюзий: мир европейцам не нужен. Сегодня они начинают учения в Польше под характерным названием «Коалиция». Репетиция размещения контингента на Украине. 11 стран. Почти 3000 солдат.

А британские силы размещают кадры старых маневров в Эстонии, где брутальные островитяне по снегу идут в штыковую атаку на манекены. И зачем-то режут подушки, истошно крича. Под музыку Aerosmith. Будто не в курсе, что штыками дрон не сбить.

Правда, европеец европейцу — волк: выясняется, что лидеры Финляндии и Норвегии месяцами готовили телефонный разговор с Владимиром Путиным тайком от коллег по Старому Свету.

«Они в течение нескольких месяцев втайне обсуждали идею совместного звонка в Кремль и пришли к выводу, что возобновление активности будет иметь решающее значение в преддверии новых переговоров в Абу-Даби», — пишет Politico.

И только Россия в преддверии нового раунда, первого за девять месяцев, ничего не ждет, а последовательно идет вперед и продолжает систематично разносить инфраструктуру Украины. После удара по Северному мосту в Киеве в столице гигантские пробки. Именно через этот мост ВСУ переправляли технику на фронт.

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* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.