Умер лидер рок-группы «Разные люди» Александр Чернецкий

Фото: Алеев Егор/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За плечами музыканта — более 40 лет на сцене, десятки альбомов и непростая история борьбы с тяжелым заболеванием.

Лидер рок-группы «Разные люди» Александр Чернецкий умер в возрасте 60 лет. О смерти музыканта сообщил Гарик Сукачев на своей странице во «ВКонтакте». Он назвал Чернецкого замечательным музыкантом и почтил его память.

«Пришли печальные новости. Скончался замечательный музыкант, лидер группы „Разные люди“ Александр Чернецкий. Светлая память!» — написал Сукачев.

За плечами артиста — более четырех десятилетий в рок-музыке, десятки альбомов и история коллектива, который прошел путь от харьковских репетиций до крупных фестивальных сцен. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Александр Чернецкий: детство и первые музыкальные группы

Александр Чернецкий родился 10 января 1966 года в Харькове. Интерес к музыке появился у него еще в школьные годы. На увлечение гитарой повлияло творчество Владимира Высоцкого, чьи песни и манера исполнения вдохновляли будущего рок-музыканта.

В 1983 году Чернецкий вместе с двоюродным братом создал первую группу — «Карбонарии». Так началась его самостоятельная музыкальная история. Позднее появился коллектив «Рок-фанат». В 1985 году к нему присоединился клавишник и автор песен Сергей Щелкановцев, после чего группа получила название «Рок-фронт».

Вскоре Чернецкий стал участником коллектива «ГПД». В 1987 году музыканты выступили на Рижском рок-фестивале, где получили приз зрительских симпатий и заняли второе место, уступив «Чайфу». Это выступление стало одним из заметных событий раннего этапа карьеры группы.

Как появилась группа «Разные люди»

В 1989 году коллектив получил название «Разные люди». Под этим именем музыканты стали выступать на крупных рок-фестивалях и постепенно завоевывать известность среди поклонников отечественной рок-музыки.

Одним из ярких участников группы в разные годы был Сергей Чиграков, известный как Чиж. Позднее он основал собственный коллектив «Чиж & Co», однако сотрудничество с Чернецким оставило заметный след в истории обоих проектов. Музыканты работали вместе, записывали песни и выступали на одной сцене.

«Разные люди» отличались тем, что в их творчестве сочетались разные авторские интонации и музыкальные подходы. Чернецкий был не только фронтменом, но и автором песен, композитором и ритм-гитаристом. Его собственный материал стал важной частью репертуара коллектива.

Болезнь Бехтерева и возвращение на сцену

В начале 1990-х годов музыкальная карьера Чернецкого оказалась под угрозой из-за серьезных проблем со здоровьем. У артиста обострилась болезнь Бехтерева — хроническое воспалительное заболевание, которое поражает суставы и позвоночник. Состояние музыканта ухудшилось настолько, что ему потребовалось сложное хирургическое лечение.

Коллеги по рок-сцене не остались в стороне. Известные музыканты организовали благотворительные концерты, чтобы собрать деньги на операции для Чернецкого. В 1991 и 1992 годах ему провели эндопротезирование обоих тазобедренных суставов. В последующие годы артисту также потребовались новые хирургические вмешательства.

Несмотря на тяжелое состояние, Чернецкий не отказывался от музыки. В период болезни он продолжал работать над песнями, а иногда выступал даже с серьезными ограничениями в движении. В 1992 году музыкант вернулся на сцену.

Новый этап: переезд в Петербург и продолжение работы

В конце 1990-х годов в истории группы начался новый период. В 1999 году Чернецкий переехал с семьей в Санкт-Петербург. Там он собрал обновленный состав «Разных людей» и продолжил развивать проект уже в другом городе.

За время существования коллектив выпустил около 20 альбомов. Помимо работы в группе, Чернецкий записал две сольные пластинки — «Боль» и «Вера».

Чернецкий оставался не только исполнителем, но и человеком, который поддерживал других музыкантов и участвовал в благотворительных инициативах. В 2016 году он организовал рок-фестиваль в помощь тяжелобольным детям. В нем приняли участие «ДДТ», «Чиж & Co», «Машина Времени», «СерьГа», «Разные люди» и другие коллективы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.