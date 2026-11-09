Большая телепремьера на РЕН ТВ: Владимир Бортко возвращается с исторической сагой «Сталин»

Фото: РЕН ТВ

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Главную роль исполнил заслуженный артист России Игорь Миркурбанов.

6 декабря на телеканале РЕН ТВ состоится масштабная телепремьера шестисерийного исторического фильма «Сталин». Проект ознаменовал возвращение в режиссуру после десятилетнего перерыва народного артиста России Владимира Бортко, автора культовых экранизаций «Собачье сердце», «Идиот» и «Мастер и Маргарита». Фильм создан кинокомпанией «Триикс Медиа» совместно с онлайн-кинотеатром «КИОН».

О чем фильм: эпоха сквозь призму личности

РЕН ТВ

Сценарий картины создавался Владимиром Бортко в течение 15 лет на основе рассекреченных архивных документов, стенограмм Политбюро и мемуаров. Сюжет охватывает драматический и ключевой период в истории СССР — от победного завершения Второй мировой войны до смерти Иосифа Сталина в 1953 году. В центре повествования — титанические задачи восстановления разрушенной войной советской экономики, удержание жесткого внутриполитического контроля, начало атомной гонки и развертывание холодной войны против США.

Авторы позиционируют проект не как классическое биографическое полотно, а как глубокое и бескомпромиссное художественно-историческое исследование феномена и механизмов абсолютной власти.

Картина раскрывает глубокую противоречивость и неоднозначность личности Иосифа Сталина. С одной стороны, он предстает как сильный, прагматичный государственный лидер, на плечи которого легли масштабные вызовы послевоенного возрождения сверхдержавы и защиты ее суверенитета в глобальном противостоянии. С другой стороны, сериал без прикрас обнажает внутреннюю трагедию человека, превратившегося в жесткий символ эпохи. Через сюжетные линии показано нарастающее одиночество вождя, а также ожесточенная подковерная борьба за власть в высших эшелонах партии, где ближайшее окружение преследует собственные скрытые мотивы.

По словам режиссера Владимира Бортко, фильм долго ждал своего часа.

«Сейчас изменилось время, изменилось отношение к Сталину в стране — поэтому, на мой взгляд, стало возможным снять этот сценарий», — отметил он.

В фильме по-настоящему звездный актерский состав. Роль Иосифа Сталина исполнил заслуженный артист России Игорь Миркурбанов. Ближайших соратников и оппонентов вождя сыграли: Александр Яцко (Лаврентий Берия), Виктор Сухоруков (Никита Хрущев), Александр Самойленко (Георгий Маленков), Александр Семчев (Андрей Жданов), Семен Стругачев (Лазарь Каганович), Артур Ваха (Вячеслав Молотов), Карэн Бадалов (Анастас Микоян) и другие. Также в ролях: Кристина Бабушкина (Варвара Истомина, экономка Сталина), Павел Чинарев (Василий Сталин), Юлия Рутберг (Голда Меир), Иван Лакшин (Игорь Курчатов), Евгений Сидихин (Константин Рокоссовский), Полина Денисова (Светлана, дочь Сталина), Дарья Мороз (женщина из Орла), Юрий Кузнецов (Андрей Андреев).

Масштабные съемки проходили на территории Санкт-Петербурга, Москвы, Калуги, Ленинградской области, на Черноморском побережье, а также на передовых площадках Кинопарка «Москино».

«На мой взгляд, сценарий Владимира Бортко отличает от того, что уже показывали на экранах, абсолютно все. В этом и проявился замечательный дар Владимира Владимировича Бортко, нашего классика, и мой чрезвычайный интерес к этому сценарию. Перед съемками я смотрел много исторических материалов, но старался выбирать только полезное.

В какой-то момент, когда я задал вопрос Владимиру Владимировичу, нужно ли мне кого-то персонально посмотреть из больших артистов, которые исполняли эту роль, он мне сказал: «Нет, не нужно, у вас будет свой Сталин». В тот момент я понял, что нужно быть осмотрительнее, чтобы не поддаться ничьему влиянию», — считает исполнитель роли Сталина актер Игорь Миркурбанов.

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