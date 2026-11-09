«Торчало мясо, кожи не было»: как спасали пострадавшую при пожаре Шурочкину

Мария Шурочкина оставалась в сознании, когда ее вывели из горящей квартиры

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Пожар произошел 8 ноября около 22:30 в доме № 18 на улице Багрицкого.

Олимпийская чемпионка Мария Шурочкина оставалась в сознании, когда медики вывели ее из горящей квартиры в Москве. По словам соседки спортсменки, до приезда спасателей она пыталась самостоятельно потушить загоревшуюся одежду. Об этом соседка рассказала Life.ru.

«В сознании ее забрали. Скорая ее вывела. <…> Мясо прямо торчало, кожи уже не было, прямо вот тут на руках. Она, видимо, сама тушила», — рассказала женщина.

Соседка также сообщила, что Шурочкина выбежала на этаж и звала на помощь. По ее словам, к дому на улице Багрицкого приехали пять пожарных машин. Возгорание удалось быстро ликвидировать.

Женщина добавила, что до приезда пожарных успела заглянуть в квартиру. Внутри горел диван. При этом назвать точную причину возгорания она не смогла.

Пожар произошел 8 ноября около 22:30 в доме № 18 на улице Багрицкого. Огонь охватил одну из комнат на площади около пяти квадратных метров. Во время тушения пожарные спасли из квартиры человека.

По данным источника 5-tv.ru, 31-летнюю Шурочкину доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. У спортсменки диагностировали ожоги первой и второй степени лица, рук и груди.

Возможной причиной пожара могла стать вспышка паров топлива при заправке биокамина. Такую версию в беседе с Life.ru допустил сотрудник МЧС, спасатель Виталий Бойко. По его словам, спиртовое топливо нельзя заливать в работающий или не успевший остыть камин. При этом точная причина возгорания пока устанавливается.

Мария Шурочкина — двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 11-кратная чемпионка мира и заслуженный мастер спорта России. Она завоевала золото на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро в 2016 году и Токио в 2021-м. Спортсменка также является младшей сестрой певицы Нюши.

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